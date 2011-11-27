İngiltere Büyükelçisi'ni sınır dışı edecek

T24 - İran Meclisi'nin aldığı karara göre, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi iki hafta içinde sınır dışı edilecek.



İran Meclisi bugünkü oturumunda, İngiltere ile diplomatik ilişkileri maslahatgüzarlık seviyesine düşürmeyi öngören tasarıyı ana hatlarıyla ve ayrıntılarıyla görüştükten sonra nihai kararını verdi.



İlk olarak tasarının ana hatları için yapılan oylamaya 194 milletvekili katıldı. Tasarı 4'e karşı 179 oyla kabul edilirken, 11 milletvekili de çekimser oy kullandı.



Ayrıntılı olarak ele alınan, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi dahil bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkilere sınırlama getirilmesini de öngören tasarı için yapılan oylamaya ise 181 milletvekili katıldı.



İkinci ve nihai oylamada tasarı 3'e karşı 171 oyla kabul edilirken, 7 milletvekili çekimser kaldı.



Meclisin kararına göre, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi için Dışişleri Bakanlığına iki hafta süre verildi.



Meclis ayrıca, ''hasmane'' siyasetlerini terk etmesi halinde İngiltere ile diplomatik ilişkileri Büyükelçilik seviyesine çıkarma yetkisini Dışişleri Bakanlığına verdi.



İngiltere ile diplomatik ilişkilerin tamamen kesilmesi yönündeki tasarı ise ilk oylamada kabul edilmemişti.



İran Meclisi, Merkez Bankasını da yaptırımlar listesine alan İngiltere'ye tepki olarak bu ülkeyle ilişkilerin seviyesini düşürmeyi öngören tasarıyı 23 Kasım'da acil olarak gündeme almıştı.



