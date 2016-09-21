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İngiltere Büyükelçisi'nden Yeni Şafak yazarına tepki: Of ya!

"Riyad'daki Müslüman Büyükelçimiz de yeni hacca gitti, bu da 200 yıllık kurnaz planımızın bir parçası"

21 Eylül 2016 01:23

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'ın dün yayınlanan ‘İngilizlerin 2 asırlık projeleri: İslam'sız Dünya ve ‘İslam'sız İslam' başlıklı yazısına Twitter'dan tepki gösterdi.

Yeni Şafak yazarına Twitter'dan Türkçe olarak yanıt veren İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, şu ifadeleri kullandı:

Yusuf Kaplan'dan @yenisafakwriter dünkü @YeniSafak'ta yer alan yersiz bir Britanya karşıtlığı daha. Britanya İslam'sız bir dünya istiyormuş! O zaman Bakanlar Kabinemize Müslüman Bakanlar atayıp Müslüman bir Londra Büyükşehir Belediye Başkanı seçmek pek de iyi bir adım olmamış! Riyad'daki Müslüman Büyükelçimiz de yeni hacca gitti. Herhalde, bu da 200 yıllık kurnaz planımızın bir parçası. Of ya!

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