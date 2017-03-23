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İngiltere Büyükelçisi'nden Star Genel Yayın Yönetmeni'ne tepki: Ayıp!

"Fakat komedi bir saldırı diyorsunuz..."

23 Mart 2017 19:58

İngiltere Londra'da yaşanan terör saldırısına  "komedi" yorumunu yapan Star Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'a İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore'dan tepki geldi.

Londra'da gerçekleştirilen terör saldırısı için "Komedi bir saldırı ile dünyayı ayağa kaldıran İngilizlerin algı operasyonuna hizmet eden bütün haber kanallarımızı kınıyorum" diyen Nuh Albayrak'a Richard Moore, "Yazık. Recep Tayyip Erdoğan'ın nazik mesajını görmediniz mi?" diye cevap verdi.

"Fakat komedi bir saldırı diyorsunuz" 

Albayrak bunun üzerine Twitter üzerinden "Tepkim, bıçaklı saldırıya tavrın Türkiye'deki teröre gösterilmemesi Sn büyükelçi. @RT_Erdogan'ın tavrı Avrupa'ya örnek olsun" dedi.

Moore, Albayrak'a cevaben şu tweeti attı:

"Bu Birleşik Krallık için doğru değil. Siz bunu biliyorsunuz galiba. Fakat komedi bir saldırı diyorsunuz. Ayıp." 

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