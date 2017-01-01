İngiltere Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına uyarı: Tetikte olun

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya yapılan terör saldırısından sonra İngiltere'de vatandaşlarına 'tetikle olun' uyarısında bulundu.

İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği’nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklama şöyle:

"1 Ocak’ta İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü Reina’ya düzenlenen ciddi saldırının ardından yerel yetkililerin uyarılarını takip etmeli ve tetikte olmalısınız. Daha ayrıntılı bilgi edinebilmek için yerel yetkililer ile görüşmelerimiz sürüyor."

Bu arada Büyükelçilik, İngiliz vatandaşlarının Suriye sınır bölgesi ve Diyarbakır’a seyahat etmemeleri gerektiğini belirtti; Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Hatay, Siirt, Tunceli ve Hakkari için de seyahat uyarısını yineledi.



