İngiltere: Bu operasyon Suriye'ye daha fazla müdahil olacağımız anlamına gelmiyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Fransa ve ABD ile Suriye'ye yönelik ortak düzenlediği hava saldırısına ilişkin olarak, "Bu operasyon Suriye’ye daha fazla müdahil olacağımız anlamına gelmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sunday Telegraph gazetesinde makale yayımlayan Johnson, Suriye'ye yönelik saldırıya ilişkin "Barbarlığa son veremeyebiliriz ancak dünyaya, barbarlık türlerinden birinin yasak olduğunu ve yasak kalmayı hak ettiğini söylüyoruz" diye yazdı.

Johnson, Suriye'ye yönelik operasyonun sınırlı olduğunu ve ülkenin "kimyasal silah kapasitesiyle ilgili belirli hedeflere yönelik olarak gerçekleştirildiğini" söyledi.

Johnson, şunları yazdı:

"Rusya ile ilişkilerimizde anlaşılabilir bir gerilimin yaşandığı bir dönemde, bu eylemin Rusya'nın Suriye'deki stratejik hedeflerini engellemeye dönük bir girişim olmadığını vurgulamamız önem taşıyor. Bu (operasyon) İngiltere ya da Batı'nın Suriye'ye daha fazla müdahil olacağı anlamına gelmiyor. Bu konuda dürüst olma cesareti göstermeliyiz."

Sputnik'te yer alan haber göre, İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, ülkenin, ABD ve Fransa ile düzenlenen operasyona parlamentoya danışmadan dahil olmasının gerekçesini "süratli olma ihtiyacı" olarak açıkladı.

Hedeflerin vurulmasında başarıya ulaşılması için hızlı olma zorunluluğu bulunduğunu savunan Burt, "Başbakan yalnız başına hareket etmiyordu, operasyonda yer alan müttefikleriyle çalışıyordu" dedi.

Öte yandan "Mail on Sunday" gazetesinin yaptırdığı anket, İngiliz halkının yüzde 54'ünün parlamentoya danışılmadan operasyona katılmanın yanlış olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. Başbakan Theresa May'in operasyona parlamento onayı olmadan dahil olmasına destek verenlerin oranı ise yüzde 30'da kaldı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn de bugün yaptığı açıklamada, hükümetlerin gelecekteki askeri müdahaleler öncesinde parlamentodan onay alması zorunluluğu getiren yeni bir yasal düzenleme için çağrıda bulundu.

Başbakan May, Suriye operasyonuyla ilgili olarak pazartesi günü parlamentoyu bilgilendireceğini ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayacağını söylemişti. May, herhangi bir oylama sözü vermekten kaçınmıştı.

Muhalefet partilileri parlamentoya danışılmadan harekete geçilmesini eleştirirken, May'i de ABD Başkanı Donald Trump'tan talimat almakla suçlamıştı.

İngiltere, ABD ve Fransa ile Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen hava harekatına Kıbrıs Rum kesimindeki Akrotiri Hava Üssü'nden kalkan 4 uçakla katılmıştı.