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BBC Türkçe

İngiltere, Brexit'in başlaması için tarih belirledi

İngiltere'de 23 Haziran'da yapılan referandumda AB'den ayrılma kararı çıkmıştı

02 Ekim 2016 16:39

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ndan ayrılma sürecini (Brexit), Mart sonunda resmen başlatacağını açıkladı.

May, BBC'ye yaptığı açıklamada, Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesinin işletilerek İngiliz halkı ve AB ile ilişkilerin geleceği iyi iyi bir anlaşma yapmayı hedeflediklerini söyledi.

İngiltere'de 23 Haziran'da yapılan referandumda AB'den ayrılma kararı çıkmıştı.

Lizbon Anlaşması üye ülkelerin birlikten çıkışını düzenliyor.

Müzakerelerin iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Bu durumda İngiltere'nin Mart 2019 sonunda birlikten resmen ayrılabileceği belirtiliyor.

Theresa May, açıklamasında, Avrupa Toplulukları Yasası'nı kaldırma sözü de verdi.

1972'de kabul edilen yasa İngiltere ile AB yasaları arasında uyuşmazlık olduğu durumlarda AB yasalarının geçerli olmasını öngörüyor. Ancak bu yasayı iptal eden düzenleme, İngiltere AB'den ayrıldıktan sonra yürürlüğe girecek.

İngiltere'nin AB'den çıkması gerektiğini savunanlar, 50'nci maddenin bir an önce başlatılmasını istiyordu.

Avrupa Birliği yetkilileri de İngiltere'den bir önce müzakerelere başlamasını istemişti.

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