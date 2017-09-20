T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İngiltere Brexit'e 20 milyar euro ödemeye hazır

Ayrılma görüşmelerinde şimdiye kadar somut ilerleme sağlanamadı

20 Eylül 2017 14:32

İngiltere hükümetinin Brexit nedeniyle AB bütçesine 20 milyar euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi. Brüksel Londra'dan talep edecekleri tazminatın 60 milyar euroyu bulabileceğini duyurmuştu.

Bir İngiliz gazetesinin haberine göre, İngiltere hükümeti Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinde AB bütçesine en az 20 milyar euro ödemeyi taahhüt edecek. Financial Times gazetesi ödemeden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in haberdar edildiğini ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in cuma günü Floransa'da yapacağı konuşmada AB'ye bu meblağı önereceğini yazdı.

İngiltere'nin ayrıldıktan sonra AB'ye borçlanacağı miktar AB ile Londra yönetimleri arasındaki Brexit görüşmelerinin en tartışmalı konuları arasında yer alıyor. AB Komisyonu İngiltere'nin ayrılma maliyetinin 60 milyar euroyu bulabileceğini duyurmuş, May hükümeti ise bu rakamı aşırı bulmuştu.

2016 yılının haziran ayındaki Brexit referandumundan sonra bu yılın mart ayında resmi ayrılma görüşmeleri başlatılmıştı. AB antlaşmalarında ayrılış süresi iki yıl olarak belirlenmiş olduğundan Birleşik Krallığın üyeliğinin 2019 yılının mart ayında sona ermesi bekleniyor. Ayrılma görüşmelerinde şimdiye kadar somut ilerleme sağlanamadı. Anlaşmazlık konularının başında İngiltere'nin ödeyeceği tazminat, Birleşik Krallıkta yaşayan 3 milyon 200 bin AB vatandaşının geleceği ve Kuzey İrlanda'nın statüsü geliyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BrexitLondraAvrupa BirliğiTimesAlmanya Başbakanı Angela Merkelİngiltere Başbakanı Theresa MayFloransaKomisyonuMayBirleşik KrallığınBirleşik KrallıktaKuzey

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24