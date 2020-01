İngiltere Brexit'e 20 milyar euro ödemeye hazır

İngiltere hükümetinin Brexit nedeniyle AB bütçesine 20 milyar euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi. Brüksel Londra'dan talep edecekleri tazminatın 60 milyar euroyu bulabileceğini duyurmuştu.

Bir İngiliz gazetesinin haberine göre, İngiltere hükümeti Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinde AB bütçesine en az 20 milyar euro ödemeyi taahhüt edecek. Financial Times gazetesi ödemeden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in haberdar edildiğini ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in cuma günü Floransa'da yapacağı konuşmada AB'ye bu meblağı önereceğini yazdı.

İngiltere'nin ayrıldıktan sonra AB'ye borçlanacağı miktar AB ile Londra yönetimleri arasındaki Brexit görüşmelerinin en tartışmalı konuları arasında yer alıyor. AB Komisyonu İngiltere'nin ayrılma maliyetinin 60 milyar euroyu bulabileceğini duyurmuş, May hükümeti ise bu rakamı aşırı bulmuştu.

2016 yılının haziran ayındaki Brexit referandumundan sonra bu yılın mart ayında resmi ayrılma görüşmeleri başlatılmıştı. AB antlaşmalarında ayrılış süresi iki yıl olarak belirlenmiş olduğundan Birleşik Krallığın üyeliğinin 2019 yılının mart ayında sona ermesi bekleniyor. Ayrılma görüşmelerinde şimdiye kadar somut ilerleme sağlanamadı. Anlaşmazlık konularının başında İngiltere'nin ödeyeceği tazminat, Birleşik Krallıkta yaşayan 3 milyon 200 bin AB vatandaşının geleceği ve Kuzey İrlanda'nın statüsü geliyor.