İngiltere Brexit bütçesine üç milyar sterlin ekliyor

Celal Sönmez / Londra, 22 Kasım (DHA) - Avrupa Birliği\'nden ayrılmak (Brexit) için Brüksel ile görüşmelerini sürdüren İngiltere, bu hazırlıklar için ek olarak 3.0 milyar sterlin daha ayırıyor.

Yeni yılın bütçesine ilişkin Parlamento\'da bir konuşma yapan İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ek olarak, Brexit hazırlıkları için 3 milyar sterlinlik ödenek daha ayırdıklarını söyledi.

Hammond, \"Brexit hazırlıklarına ilişkin çalışmalarda kullanılmak üzere bugüne kadar 700 milyon sterlin dolayında bir bütçe ayırmıştık; yeni bütçemiz ile birlikte, gelecek iki yıl için 3.0 milyar sterlin daha ayırıyoruz\" dedi.