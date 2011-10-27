-İngiltere bin 144 adet kışlık çadır gönderecek ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - İngiltere deprem yardımı çerçevesinde Türkiye'ye 5 bin 500 kişiye hizmet edecek bin 144 adet kışlık çadır ve insani yardım uzmanı gönderiyor. İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bu hafta Türkiye'yi ziyaret eden İngiltere İçişleri Bakanı Theresa May'in son yaptığı açıklamada, ülkesinin Türkiye'deki depremde evleri yıkılan 5 bin 500'ün üzerinde depremzedeye çadır yardımı yapacağını belirttiği bildirildi. İçişleri Bakanı May'in İngiltere'nin Dubai'deki depolarından bin 144 adet kışlık çadır göndereceğini açıkladığı belirtilerek, çadırların İngiltere'nin bu alandaki çabalarının eşgüdümünü sağlayan Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Kurumu (DFID) tarafından havayoluyla ulaştırılacağı kaydedildi. Ayrıca, insani yardım gereksinimlerini tespit etmek ve çadırların en uygun şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla, İngiliz uzmanlardan oluşacak bir ekip de felaket bölgesini ziyaret edecek. İngiltere Uluslararası Kalkınmadan Sorumlu Bakan Andrew Mitchell'in ise şunları söylediği kaydedildi: "Britanya'nın yardımı, evleri yıkıldıktan sonra şu anda dondurucu soğuk iklim şartlarında uyumak zorunda kalan binlerce aileye barınak sağlanmasına destek olacaktır. Türk yetkililer, 600 bin kadar vatandaşın, evlerine dönmekten korktukları için, dondurucu soğukta uyumak zorunda kaldığını belirtiyor. Çadırlar, felaket bölgesine önümüzdeki günlerde ulaşacak. Her bir çadır, beş kişilik bir aileyi barındıracak kapasitede olacak."