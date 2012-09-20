İngiltere basınında Manchester'a ağır eleştiri

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a sahası Old Trafford'da korkulu anlar yaşatan Galatasaray'a İngiliz basınında övgü yağdı.



İngiliz The Sun gazetesi, "Manu Ferguson'u çıldırttı" başlığını atarken, Daily Mail gazetesi, "Carrick'in golü Manu'ya yetti ama Fergie endişe etmeli" dedi.

Galatasaray'ın 1-0 yenildiği maça sayfasında geniş yer veren The Sun gazetesi, "Manu Alex Ferguson'u çıldırttı" başlığını attı. Manchester United'ın Michael Carrick'ın Galatasaray'a attığı golle, Şampiyonlar Ligi'nde 100'üncü galibiyetini aldığını belirten gazete, Ferguson'un oynanan oyundan memnun kalmadığını yazdı.

"Maçta çok top kaybı yaşadık. Maçtaki ciddiyetsizlik bizim için normal bir durum değildi ancak bu yeterince konsantre olamamamızdan kaynaklandı" dedi. Nani'nin kaçırdığı penaltının Galatasaray'ın maçı bırakmamasına neden olduğunu iddia eden Ferguson, penaltıyı niçin Nani'nin kullandığını ise bilmediğini belirtti.

İngiliz Daily Mail gazetesi de Galatasaray-Manchester United maçına geniş yer verdi. "Carrick'in golü Manu'ya yetti ama Fergi endişe etmeli" başlığını atan Daily Mail, "Maçı Manu kazanmasına rağmen, cevaptan çok sorular kafalarda oluştu" dedi. Gazete, Galatasaray'ın üç defa gole çok yaklaştığını da belirtti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC de, Manchester United'ın korkulu rakibi Galatasaray'la olan mücadelesinde hayatta kalmayı başardığını yazdı. BBC, Manu Teknik Direktörü Alex Ferguson'un Carrick'in erken gelen golüne sevindiğini de belirtti.

İngiliz Telegraph gazetesi de, "Manchester United açısından kazanılmış maç kazanılmış maçtır ama geçtiğimiz sezon kendi evindeki Avrupa maçlarında 5 maçta 1 galibiyet serisi olan Manchester United için bu galibiyet moral verici oldu" dedi.

Gazete Nani’nin kaçırdığı penaltıyla ilgili Ferguson'un yaptığı soruya da yer verdi. Ferguson, "Penaltıyı Van Persie atsın istedim ancak topun başına Nani geçti" dedi.