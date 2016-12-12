İngiltere basınında İstanbul saldırısı

İstanbul'da Cumartesi günü 38 kişinin yaşamını yitirdiği ve Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütünün üstlendiği eş zamanlı saldırılar, İngiliz basınında da yankı buldu.

Haberlerde hükümetin "intikam" sözü verdiğine değinilirken, saldırı tehdidinin devam ettiğinin altı çizildi.

Guardian gazetesi "Türkiye intikam sözü verdi" bağlığıyla çıkan haberinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Türk milleti bu kanı yerde bırakmayacaktır. Maliyeti ne olursa olsun bu hesap görülecektir" sözlerine yer veriyor.

Independent gazetesinde Patrick Cockburn imzalı çıkan haberde ise şöyle deniyor:

"Bombalamalar şüphesiz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Meclis'e yeni sunulan ve ona daha fazla güç verecek olan anayasa değişikliği teklifini meşrulaştırmak için kullanılacak.

"Pratikte, Erdoğan çoktan diktatoryal güçlere sahip ve Türkiye'nin gücün keyfi bir şekilde kullanıldığı otoriter bir devlet olmaya doğru kayması başladı bile."

15 Temmuz darbe girişiminin ardından "Geriye kalan son bağımsız medya organlarının kapatılıyor olmasını ve gazetecilerin hapse atılmasını" bu duruma örnek olarak gösteren Independent'ın haberinde, "Bu tasfiye öncesinde Güneydoğu'da Kürt halkının yaşadığı yerler bombalandı ve buldozerlerle yıkıldı" deniyor.

Haber şöyle sürüyor:

"Erdoğan İstanbul bombalamalarının sorumlularının kökünü kurutmaya yemin etti, ama terörizmin Türkiye'deki hayatın kalıcı bir özelliği haline gelmesinin koşullarını kendi yarattı.

"Geçen yıl seçimlerde milliyetçi oyları alabilmek için Kürtlerle karşı karşıya gelmeyi seçti, IŞİD'in Suriye'de 2011'den beri yükselişi Türkiye'nin cihatçılara yönelik toleransı olmadan mümkün olmazdı."

Haberde "Türkiye bugün Erdoğan'ın geçmişteki politikalarının bedelini ödüyor" ifadeleri de kullanılıyor.

Times gazetesinde ise "Türk hükümeti Türkiye'nin doğusundaki milisleri büyük ölçüde yenilgiye uğrattığını söylüyor, ancak Cumartesi günkü saldırı PKK'nın hala ülke çapında yıkıma yol açabilecek irade ve kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor" dendi.

Financial Times gazetesinde "Türkiye'nin terörizmle mücadelesi yakında bitecek gibi gözükmüyor" başlıklı bir haber yer aldı.

Haberde, Türkiye'nin sadece TAK değil aynı zamanda IŞİD tehdidi altında olduğuna dikkat çekiliyor, "Bir haftadan az bir süre önce, IŞİD destekçilerine Türkiye'nin 'güvenlik, askeri, ekonomik ve medya alanında' hedef alınması çağrısı yaptığı" hatırlatılıyor.