İngiltere basını: May'in Brexit planı bekleniyor

İngiltere basınında Brexit süreci ve yeni atanan Brüksel büyükelçisi var. Başbakan Theresa May'in bu ay içinde yapması beklenen Brexit planı konuşması da gazetelerde yer buluyor.

gazetesinin manşetinden duyurduğu haberde 'May Brexit vizyonunu açıklayacak' deniyor.

Theresa May'in Brexit sürecinin en çok konuşulan iki konusu olan ortak Pazar ve kişilerin serbest dolaşımı konularıyla ilgili net mesajlar vereceğini ifade eden gazete, "May sınır kontrollerini sağlamak mümkün olmazsa ortak pazardan çıkılabileceğinin sinyalini vermeye hazırlanıyor" diyor.

"May göçün kontrolü konusunun kırmızı çizgisi olacağını net bir şekilde ifade edecek" denen haberde, hükümete göre kişilerin serbest dolaşımının İngiltere için bir seçenek olmadığı vurgulanıyor.

gazetesinde ise istifa eden Brüksel Büyükelçisi Ivan Rogers'ın yerine Moskova Büyükelçiliği görevini yürütmüş olan Tim Barow'un atanmasına gelen tepkiler yer alıyor.

Theresa May'in Brexit sürecine temkinli yaklaşan ve hükümete uyarılarda bulunan isimlerin karar alıcı pozisyonlardan uzaklaştırılmasına karşı dşplomasi çevrelerinden etkili isimlerin karşı çıktığı ifade ediliyor.

Haberde, "Diplomatlar May hükümetinin net bir planı olmadığını ve ters giden her şey için bürokratları suçladığını söylüyor" deniyor.

gazetesinde de Brexit konusu manşette. Eski Brüksel Büyükelçisi Ivan Rogers'ın istifasının ardından yeni istifaların da gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Haberde yeni Brüksel Büyükelçisi Tim Barrow'un çok kısa bir süre içerisinde atanmasının AB tarafından da sürprizle karşılandığı ifade ediliyor ve "Brüksel'de bir yetkili, bu hızın İngiltere üzerindeki baskıyı gösterdiğini söyledi ve 'Tedirginler' dedi" bilgisini aktarıyor.

gazetesinin iç sayfalarındaysa İstanbul'daki Reina saldırısının ardından hükümetin attığı adımlar ele alınıyor.

Mehul Srivastava ve Erika Solomon imzalarını taşıyan haberde, "[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip] Erdoğan, kameralar karşısında geçen yıl pek çok kez tekrarladığı bir konuşma yaptı. Hain saldırıyı kınadı ve intikam sözü verdi" deniyor.

Saldırının ardından IŞİD hedeflerinin hava operasyonlarıyla vurulduğunu, polisin IŞİD operasyonlarında birçok kişiyi gözaltına aldığını ve olağanüstü halin 3 ay daha uzatıldığını aktaran gazete "Ancak saldırgan hala bulunabilmiş değil" diyor.

Gazeteye konuşan İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Sihirli bir çözüm yok. Bu saldırıları durdurmak için Türkiye, diğer ülkelerden yardım alsın ya da almasın, elinden geleni yapmaya devam edecek" diyor.

Haberde, "Erdoğan'ın politikalarında ciddi bir değişim bekleyenlerin sayısı çok az. Ülke içinde yetkilerini genişletmeye devam ediyor ve NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye'nin Suriye'deki askeri rolünü de giderek derinleştiriyor" ifadeleri yer alıyor.