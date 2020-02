İngiltere basını: May kabine değişikliği ile liderliğini korumaya çalışıyor

İngiltere'de genel seçimin ardından Başbakan Theresa May'in gerçekleştirdiği kabine değişikliği İngiltere basınının bir numaralı gündem maddesi oldu.

The Times gazetesi, bugün "May kabine değişikliği ile yumuşak Brexit sinyali verdi" manşetiyle çıktı.

Gazetenin politika editörü Oliver Wright, Çevre Bakanlığı'na atanan Michael Gove'un başbakanın güçsüzlüğünün sürpriz kazananı olduğunu yazdı. Wright'a göre May, bu hamle ile parti içinde rakibi olabilecek isimleri ekibine dahil ederek liderliğini güçlendirmeyi hedefledi.

The Times'dan Oliver Wright ayrıca Muhafazakar Parti'nin İskoçya lideri Ruth Davidson'dan gelen "Brexit planını gözden geçir" uyarısına dikkat çekerek, Muhafazakarlar içindeki pek çok siyasetçinin May'e sert Brexit planından vazgeçmesi için baskı yaptığını belirtti.

Davidson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin İskoçya ekibi, seçimde İskoçya'daki sandalye sayılarını 1'den 13'e çıkararak hem Muhafazakar Parti'nin ülke genelindeki sandalye kaybının daha da büyümesini engellemiş hem de parti içindeki etkisini artırmıştı.

The Times'ın analizine göre Davidson liderliğindeki İskoç Muhafazakarları, Avam Kamarası'nda Muhafazakar Parti'den ayrı bir meclis gurubu oluşturabilir.

İngiltere'de yayınlanan i gazetesinin politika editörü Nigel Morris de, Avam Kamarası'ndaki Avrupa Birliği yanlısı siyasetçilerin May'in Brexit politikasını değiştirmesi için uğraşacaklarını yazdı.

The Times'ın editöryal makalesinde de May'in bugüne kadar sert Brexit yanlılarının çizgisini takip ettiği, erken seçimde bu politikaya destek aradığı ancak bulamadığı, bu nedenle daha geniş bir kitlenin, özellikle de iş dünyasının taleplerini dinlemesi gerektiği ifade edildi.

The Daily Telegraph gazetesinin politika editörü yardımcısı Steven Swinford da Theresa May'in AB'den herhangi bir anlaşma olmadan ayrılma tehdidine son vermek zorunda kalabileceğini belirten bir haber kaleme aldı.

Gazete manşetinde ise "May, liderliğini korumak için Gove'a görev verdi" ifadesini kullandı.

Financial Times gazetesi de editöryal makalesinde Theresa May'in katı tutumunun İngiltere'nin ekonomik çıkarlarına zarar verdiğini yazdı.

The Guardian gazetesi ise "Geleceği sallantıda olan May destek arıyor" manşetiyle çıktı. Gazetenin politika editörü Heather Stewart'a göre Theresa May, daha geniş kesimlerin desteğini alabilmek adına çeşitli tavizler verebilir.

The Times'ın politika editörü yardımcısı Sam Coates, Muhafazakar Parti'nin iktidara gelebilmek için Kuzey İrlandalı Demokratik Birlik Partisi (DUP) ile yapacağı anlaşmanın Muhafazakar Parti'yi manifestosundaki sözlerinden uzaklaştıracağını yazdı.

Coates'e göre bu sözler arasında sosyal hizmetlerde kesintiler ve Brexit'e yönelik açıklamalar da bulunuyor.

Theresa May daha önce gerekirse Avrupa Birliği'nden (AB) hiçbir anlaşma yapmadan ayrılabileceklerini söylemişti. Fakat DUP, Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında bir kara sınırı oluşturulmasına karşı ve AB'nin ortak pazarına olabilecek en fazla erişimi savunuyor.

Guardian gazetesinin İrlanda muhabiri Henry McDonald'a göre DUP, Muhafazakar Parti'ye destek vermek için Kuzey İrlanda'ya daha fazla maddi yardım yapılmasını talep edecek.