İngiltere Başbakanlığı: Suriye için ikinci bir oylama yapılmayacak

İngiltere Başbakanlığı, hükümetin Suriye'ye olası askeri müdahale konusunu yeniden parlamento gündemine taşıma planı olmadığını açıklayarak, ancak İngiltere'nin bu hafta yapılacak G20 zirvesinde Esed rejimine güçlü bir tepki verilmesi gerektiğini savunmayı sürdüreceğini belirtti.

İngiltere Başbakan Yardımcısı ve koalisyon hükümetinin küçük ortağı Liberal Demokrat Parti'nin lideri Nick Clegg de "İngiliz parlamenterlere olası müdahale konusunun yeniden sorulması için hiçbir neden göremediğini" söyledi. Clegg, konunun parlamento gündemine yeniden gelmeyeceğini, parlamentonun yanıtının açık olduğunu ifade etti.

Basın, İngiliz hükümetinin oylama sonucuyla "çok ciddi bir yenilgi aldığını" ve bunu yeniden riske atmayacağı yorumlarına yer veriyor.

İngiliz yayın kurumu BBC'nin ICM adlı araştırma şirketine yaptırdığı anket sonuçlarına göre, İngiliz halkının dörtte üçü milletvekillerinin Suriye'ye müdahaleye karşı çıkmalarına katılıyor. İngiltere, İskoçya ve Galler'de bin kişiyle yapılan telefon görüşmeleri sonucu açıklanan ankete göre ayrıca yüzde 72 parlamentoda yapılan oylama sonucunun İngiltere-ABD ilişkilerine zarar vermeyeceğini düşünüyor.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin "Suriye'den alınan örneklerde sarin gazının tespit edildiğini" açıklamasının ardından, bazı İngiliz siyasetçilerin Suriye'ye olası askeri müdahale konusunun parlamentonunun gündemine yeniden getirilmesi ve ikinci bir oylama yapılması için İngiltere Başbakanı David Cameron'a baskı yaptığı basına yansımıştı.

Muhafazakar Partili Londra Belediye Başkanı Boris Johnson da kaleme aldığı makalede, "Eğer, Esed'i suçlayan yeni ve daha iyi kanıtlar olursa, İngiltere'nin askeri müdahaleye dahil olmasını kapsayan yeni bir önergenin parlamentoya sunulmaması için bir neden göremiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ise dün yaptığı açıklamada, "Parlamento görüşünü ortaya koydu. Her hafta, cevabı hayır olan bir soruyu parlamentoya sormanın gerçekçi olmadığını düşünüyorum" demişti.

İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası geçen hafta, "Suriye'ye askeri müdahaleyi de kapsayabilecek güçlü bir insani tepkinin verilmesi gerektiği" yönündeki hükümetin prensip önergesini, 272'ye karşı 285 oyla reddetmişti.