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Dünya

İngiltere Başbakanı'nın sahte gözlükleri alay konusu oldu

İngiltere Başbakanı Cameron'un bir festivalde taktığı sahte gözlükler, İngiltere'de günün konusu oldu

07 Temmuz 2013 19:10

İngiltere Başbakanı David Cameron Cotswolds’daki Cornbury Müzik fetivaline ailesi ile birlikte katıldı. İngiliz Başbakan etrafta çıplak ayakla dolaşarak herkesi şaşırttı. Cameron’un çıplak ayaklarından daha çok dikkat çeken şey ise taktığı "Ray Beri" marka sahte güneş gözlükleri oldu. Ünlü bir gözlük markasının sahtesi olan ve internette yaklaşık 2 sterline (yaklaşık 6 TL) satıldığı açıklanan gözlükler, görenlerin "Kemer sıkma politikaları başbakanı da vurmuş" şakaları yapmasına neden oldu.

 

Ailesiyle izledi

 

Geçen yıl da festivale dinleme skandalı nedeniyle News of the World gazetesinin kapatılmasının ardından işinden olan medya patronu Rebekah Brooks ve basın danışmanı Andy Couldron ile katılan Cameron, bu yılki festivale çocukları Nancy, Florence ve Arthur’u da getirdi. Keane adlı İngiliz müzik grubunun sahne aldığı festivalde yetişkinlerin günlük biletleri 80, çocuk biletleri ise 20 sterline satılıyor.

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