İngiltere Başbakanı'nı 'trolledi'; konuşurken eline işten çıkarma kâğıdı tutuşturdu

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit sonrası ‘Britanya hayali’ sunarak Muhafazakâr Parti liderliğini pekiştirmeyi planladığı konuşması kâbusa dönüştü.

May konuşma sırasında hem öksürük krizine tutuldu, hem de ülkenin ‘şaka’larıyla meşhur komedyenlerinden Simon Brodkin’in ‘trollemesi’ne maruz kaldı. Bu sırada kürsünün fonundaki görsellerden de harfler düştü.

May enerji faturalarını azaltmaktan ve devlet yardımlarından söz ederken öksürük krizine girdi. Başbakan'a su verilse de kriz geçmedi, May’in sesi konuşmanın devamında da düzelmedi. Öyle ki, Muhafazakâr partili vekiller başbakanın bir nebze rahatlaması için bir noktada uzun süre alkış tuttu.

"İşten çıkarma gerekçesi güçlü ve istikrarlı olmamak"

Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre; konuşmanın en dikkat çekici noktasıysa, komedyen Simon Brodkin’in elinde P45 diye bilinen işten çıkarma formuyla May’e doğru yaklaşması oldu. May söze devam etmeye çalışıp, Brodkin’in uzattığı formu aldı. Brodkin ise formu ona vermesini Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın telkin ettiğini söyledi. Formda, işten çıkarma gerekçesi olarak ‘güçlü ve istikrarlı olmamak’ yazıyordu.

May, İşçi Partisi başkanı Jeremy Corbyn’e kendisinin bir P45 vermek istediğini söyleyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

Brodkin hakkında soruşturma

‘Eşek şakaları’yla meşhur Brodkin’in salona kendi kimliğiyle girdiği belirtilirken soruşturma başlatıldı. Komedyen de huzuru bozma suçlamasıyla kısa süreliğine gözaltına alındı.

May’in konuşması sırasında fondaki ‘Herkes için işleyen bir ülke inşa etmek’ yazısından bazı harfler de düştü. Tüm bunların ardından İngiliz basını, May’in gücünü sağlamlaştırmak için planladığı konuşmanın geleceğine dair soru işaretleriyle son bulduğunu yazdı.