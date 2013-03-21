'Suriye silah gönderilmemesi akla Bosna'yı getiriyor'

İngiltere Başbakanı David Cameron, Times gazetesine yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin Suriyeli isyancıların silahlandırılması konusundaki gönülsüzlüğünü, uluslararası toplumun 90'larda Bosna'daki saldırıları durduramamasına benzettiğini belirtti.

BBC Türkçe'de yer alan Times'ın haberi şöyle:

"Başbakan Cameron dün Parlamento'da konuşurken geçen hafta Avrupa Konseyi'nde yaptıkları Suriye tartışmasına değindi. Almanya'nın öncülüğündeki birçok Avrupa ülkesinin isyancıların silahlandırılmasına karşı çıktığını söyleyen Cameron, Suriye'ye silah gönderilmemesi gerektiği yolundaki açıklamalar daha önce Bosna'yla ilgili tartışmalarımızı ve sonrasında yaşayan korkunç olayları anımsattı' dedi."

Gazeteye göre, isyancılara silah gönderilebilmesi için Suriye'ye silah ambargosunun kaldırılması gerekiyor ve şimdiki yasağın süresi Mayıs'ta dolacak. Cameron, diğer Avrupa Birliği üyelerini bu konuda ikna edememeleri halinde Fransa ile birlikte AB dışı bir formül üzerinde çalışmaya hazır oldukları mesajını verdi.

Times, anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Ed Miliband'ın ise isyancılara silah gönderilmesinin işleri daha da kontrolden çıkarabileceği uyarısında bulunduğunu aktarıyor. Gazeteye göre İngiliz ana muhalefet lideri isyancılar arasında hala birlik olmadığını ve ülkede El Kaide destekli silahlı grupların faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, Suriye'nin Rusya, İran, Katar ve Suudi Arabistan gelen silahlarla dolu olduğunu daha fazla silahın müzakereler yoluyla bir çözüme varılması şansını azaltacağını söylüyor.