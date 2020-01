İngiltere Başbakanı'ndan 'Gezi' yorumu

Gezi Parkı olayları ile ilgili bir değerlendirme yapan İngiltere Başbakanı David Cameron, "Türkiye'nin 10 yılda kaydettiği ilerleme daha demokratik ve insan haklarının olduğu bir ülke olma yönündedir" dedi.



Cameron, BBC World kanalında yayımlanan "World Have Your Say" isimli programa katıldı. Cameron programda, Sezin Tekin isimli bir protestocunun gönderdiği videoyla Gezi Parkı olayları ve bu olayların Türkiye-AB ilişkilerine olası etkisiyle ilgili soruya da yanıt verdi.

Türkiye'nin AB üyeliğinin hem AB hem de Türkiye için iyi olacağını düşündüğünü ifade eden Cameron, şöyle konuştu:

"Bunun ileriye doğru atılmış iyi bir adım olacağını düşünüyorum ve bunu her zaman destekledim. AB'nin uyulması gereken kuralları ve yapılması gereken yükümlülükleri ortada ve şunu kabul etmeliyiz ki, geçen 10 yılda Türkiye'de demokrasi ve insan hakları gibi konularda büyük ilerlemeler kaydedildi."

"İstanbul'da polisin tam olarak nasıl davrandığını Londra'dan kestirmenin zor olduğunu" dile getiren İngiltere Başbakanı, şunları kaydetti:

"Umarım herkes sorumluluklarını doğru yönde yerine getirir. Herkes bu konuların çözümlenmesini görmek istiyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen 24 saatte protestocularla bir araya geldiğini biliyorum. Olayların çözümlenmesini umuyoruz.

Ama İstanbul'daki bu olayları tartışırken unutmamalıyız ki Türkiye'nin geçen 10 yılda kaydettiği ilerleme daha demokratik ve insan haklarının olduğu bir ülke olma yönündedir."