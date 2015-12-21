İngiltere Başbakanı'na 'IŞİD'in katliamları soykırım olarak tanınsın' çağrısı

İngiltere'de 66 milletvekili Başbakan David Cameron'a bir mektup göndererek, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta azınlıkları öldürmesinin "soykırım" olarak tanınması için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde girişimde bulunulmasını istedi. Çeşitli partilerden milletvekilleri IŞİD'in Hristiyanlar ve Ezidiler gibi diğer azınlıkların mensuplarını öldürdüğüne, kaçırdığına, onlara sistematik şekilde tecavüz ettiğine dair ciddi kanıtlar olduğuna dikkat çekti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, mektupta IŞİD militanlarının bazı kişileri çarmıha gererek ya da başlarını keserek öldürdüklerinden, bazı kişileri zorla Müslüman olmaya zorladıklarından, kiliseler ile manastırları yok ettiklerinden söz ediliyor. Milletvekilleri, IŞİD'in cinayetlerinin "soykırım" olarak tanınması halinde, militanlara "yaptıklarının hesabının sorulacağı" yolunda net bir mesaj verileceğini vurguladı.

BM: Soykırım kapsamına girebilir

BM de daha önce, IŞİD'in Ezidilere karşı tavrının, "Irak'ta soykırım yapmış ve savaş suçları işlemiş olabileceği" yolunda kanıt teşkil ettiğini açıklamıştı.

İnsan hakları kuruluşları da, cihatçı örgütün ülkede azınlıkları ortadan kaldırmaya çalıştığı uyarısında bulunmuştu.

IŞİD ilk olarak 2011'de rejim karşıtı isyanın başladığı Suriye'de ortaya çıkmış, örgütün lideri Ebu Bekir el-Bağdadi Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmelerinin ardından "halifeliğini" ilan etmişti.

Örgütün bir dönem Suriye ve Irak'ın yaklaşık üçte birini kontrol altında tuttuğu sanılıyor.