İngiltere Başbakanı'ın tartışılan deri pantolonu Güngören'den!

İngiltere Başbakanı Theresa May'in tartışma yaratan 995 sterlinlik (4380 TL) pantolonunun İstanbul Güngören'de bir deri firmasında üretildiği ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre; İngiltere Başbakanı Theresa May’in bir dergiye verdiği pozlarda dikkat çeken 995 sterlinlik (4380 TL) pantolonunun Türkiye’de yapıldığı ileri sürüldü. İngiliz Mirror Gazetesi’nin haberine göre İngiliz modacı Amanda Wakaley’in imzasını taşıyan pantolon, İstanbul Güngören’de bir fabrikası ve Zeytinburnu’nda bir mağazası bulunan “Pasha” adındaki bir deri firması tarafından üretildi.

May’in pantolonu Eğitim Bakanı Nicky Morgan’ın da tepkisini çekmişti. Morgan, “Bir pantolona bu kadar para harcasaydım seçmenlerimin gözüne bakamazdım” demişti. Ancak Morgan’ın da 950 sterlinlik (4 bin TL) bir deri çantası olduğu ortaya çıkmıştı.