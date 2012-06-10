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Dünya

İngiltere Başbakan'ı telekulak skandalında ifade verecek

Medya-polis-siyaset ilişkisini incelemek amacıyla oluşturulan Leveson Komisyonu üyelerinin Cameron’a Murdoch'ı soracak

10 Haziran 2012 12:31

Britanya Başbakanı David Cameron, Murdoch’ın gazetesinde patlak veren telekulak skandalını soruşturan komisyonda ifade verecek.

Britanya’da telekulak skandalının ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde gelecek hafta Başbakan David Cameron ifade verecek.

Medya-polis-siyaset ilişkisini incelemek amacıyla oluşturulan Leveson Komisyonu üyelerinin Cameron’a özellikle, medya patronu Rupert Murdoch’ın sahibi olduğu News International şirketinin eski yöneticisi Rebekah Brooks ve basın danışmanı olarak işe aldığı, geçen yıl kapatılan News of the World gazetesinin eski editörü Andy Coulson ile dijital uydu kanalı BSkyB ihalesine yönelik ilişkilerinin sorulacağı tahmin ediliyor.

Leveson soruşturması kapsamında Cameron’ın yanı sıra, Başbakan Yardımcısı Nick Clegg, Maliye Bakanı George Osborne, muhalefetteki İşçi Partisi’nin Genel Başkanı Ed Miliband, eski başbakanlar Gordon Brown ve John Major ile İskoçya’daki bölgesel hükümetin Başbakanı ve ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisi’nin (SNP) lideri Alex Salmond da ifadeleri alınacak isimler arasında.

Rupert Murdoch’ın İngiltere’deki haftalık tabloid gazetesi News of the World’de patlak veren telekulak skandalı sonrası Cameron’ın talimatıyla kurulan Leveson Komisyonu, şimdiye kadar Murdoch ile oğlu James Murdoch başta olmak üzere, medya, polis ve siyasetçilerden yüzlerce kişinin ifadesine başvurdu.

Eski Başbakanı Tony Blair ve İçişleri Bakanı Theresa May de geçen hafta komisyonun sorularını cevaplandırmıştı. Blair ifadesinde, siyasetçilerle medya patronlarının ilişkisinin kaçınılmaz olduğunu savunmuş, May ise, telekulak soruşturmasının siyasetçilerin değil, polisin takdiri olduğunu ve soruşturma sürecinde herkesin polis ve savcıların uygulamalarına saygılı olması gerektiğini vurgulamıştı.

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