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Spor

İngiltere Başbakanı May'i yalancılıkla suçlayan şarkı iTunes'ta liste başı

Parça ülkedeki yoksulluk seviyesini eleştiriyor

31 Mayıs 2017 17:25

İngiltere'de erken genel seçime yaklaşık bir hafta kala Başbakan Theresa May'i yalancılıkla suçlayan bir şarkı, iTunes'ta en çok indirilen parçalar listesinde bir numaraya yerleşti.

İngiliz müzik grubu Captain Ska'nın 5 gün önce piyasaya çıkardığı "Liar, Liar" (Yalancı, Yalancı) başlıklı yeni parçası, Ed Sheeran ve Ariana Grande gibi dünyaca ünlü yıldızların şarkılarını geride bırakarak İngiltere'de iTunes'tan en çok indirilenler listesinde bir numara oldu.

Parça ülkedeki yoksulluk seviyesini eleştiriyor

Başbakan May ve liderliğindeki Muhafazakar Partinin bütçe kesintilerinin eleştirildiği şarkıda, "(Theresa May) Yalancının teki, yalancının teki. Ona hiç güven olmaz, hayır, hayır, hayır, hayır" ifadeleri yer alıyor. Parça, özellikle ülkedeki sağlık sistemi ve yoksulluk seviyesini eleştiriyor.

May'in seçim kampanyası kapsamında yaptığı bazı konuşmalardan kesitlerin de kullanıldığı şarkının klibinde Başbakan'ın konuşmalarının görüntülerine de yer veriliyor.

Londra'da 2010'da kurulan Captain Ska, mevcut hükümetten "bıkan" halkın görüşünü yansıttığı için şarkının bu kadar çok beğenildiğini öne sürdü. Grup, şarkıdan elde edilen geliri gıda yardımı yapan bir kuruluşa bağışlayacağını açıkladı.

Öte yandan ülkedeki bazı radyo kanalları, seçim döneminde uygulanan tarafsızlık kuralları gereğince, popülerliğine rağmen söz konusu şarkıyı programlarında çalmayacaklarını duyurdu.

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