İngiltere Başbakanı May: Viski zorlukların üstesinden gelmeme yardım ediyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, içtiği viskinin çarşamba günü yaşamış olduğu zorlukların üstesinden gelmesine yardım ettiğini söyledi.

Theresa May, Daily Mail gazetesine verdiği röportajda geçen çarşamba 5 saatten fazla süren zorlu kabine toplantısının ardından AB ile vardığı Brexit anlaşma taslağını onaylatarak kazandığı taktik zaferin ardından neler yaptığını anlattı.

O gece evde bekleyen eşi Philip John May’in önceden hazırladığı bir kadeh viskiyi kendisine ikram ettiğini söyleyen May, “O iki gün çok zorlu geçti. O gece saat 11 civarında eve döndüğümde Philip’in yaptığı ilk şey, bana bir kadeh Galler (Welsh) viskisi doldurmak oldu” dedi, fakat daha sonra diplomatik bir tarzla aslında İskoç viskisi de içtiğini sözlerine ekledi.

İngiltere Başbakanı May, o gün toplamda ne kadar alkol tükettiği hakkındaki soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Ertesi sabah Brexit Bakanı Dominic Raab’ın istifasının teyit edildiğini bildirmek için kendisine telefon edildiği zaman yeni zorluklarla karşılaştığını söyleyen May, “Başbakan olduğun zaman her sabah uyanırsın ve yeni günün sana neler getireceğini bilemezsin” ifadelerini kullandı.