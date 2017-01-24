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BBC Türkçe

İngiltere Başbakanı May Türkiye'ye gidiyor

Theresa May, ABD'den sonra Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek. May Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelecek.

24 Ocak 2017 19:02

İngiltere Başbakanı Theresa May Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek.

Theresa May, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelecek.

May Cuma günü Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin hemen ardından Türkiye'ye geçecek.

İngiltere Başbakanı olarak ilk kez Türkiye'yi ziyaret edecek olan May, ülkesini Avrupa Birliği'nden (AB) çıkarmaya hazırlanıyor.

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May, Brexit sonrası İngiltere'nin 'büyük ve küresel bir ticaret ulusuna' dönüşeceğini söylemişti.

İngiltere hükümeti bu kapsamda, AB'den çıktıktan sonra aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları imzalamak için görüşmeler yürütüyor.

May'in Ankara'dakji temasları sırasında ele alınması beklenen diğer konular ise Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ile mücadele, mülteci krizi ve Kıbrıs görüşmeleri olacak.

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