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Dünya

İngiltere başbakanı May seçim gecesi ağlamış

İngiltere Başbakanı Theresa May, geçen ay yapılan genel seçimde sandık çıkış anketinin sonuçlarını öğrendiğinde üzüntüden ağladığını söyledi

13 Temmuz 2017 17:27

İngiltere Başbakanı Theresa May, geçen ay yapılan genel seçimde sandık çıkış anketinin sonuçlarını öğrendiğinde üzüntüden ağladığını söyledi.

May, İngiliz yayın kurumu BBC'ye yaptığı açıklamada, 8 Haziran'daki erken genel seçimde partisinin tek başına iktidar kuracak çoğunluğa ulaşamadığını öğrenince ağladığını anlattı.

David Cameron'un istifasını takiben bir yıl önce başbakanlık koltuğuna oturan May, 18 Nisan'da aldığı sürpriz erken seçim kararıyla ülkeyi sandık başına götürmüştü. Anketlere göre uzun süre yarışı önde götüren May, seçim beyannamesini açıklamasının ardından oy kaybetmeye başlamıştı.

"Mükemmel bir seçim kampanyası yürütmediğini" kabul eden May, seçim akşamı açıklanan sandık çıkış anketi sonuçlarında tek başına iktidar çoğunluğunu yakalayamadığı ortaya çıkınca göz yaşlarına hakim olamadığını söyledi.

"Sandık çıkış anketi sonucunu öğrendiğimde sarsıldım." ifadesini kullanan May, "Sonuçları sindirmem birkaç dakika sürdü. Bu sonucu hiç beklemiyorduk. Eşim bana sarıldı. Eşim yıllar boyunca bana hep destek olmuştur." diye konuştu.

 

Muhalefet liderine övgü

 

May, seçim kampanyası boyunca sert bir şekilde hedef aldığı ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn'e saygısının arttığını da açıkladı. Corbyn'in özellikle seçim bölgesi Finsbury Park'taki İslamofobik terör saldırısının ardından mağdurlarla kurduğu iletişimi takdirle izlediğini anlatan May, muhalefet liderini "iyi bir milletvekili" olarak nitelendirdi.

May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinde parlamentodan çıkaracağı yasalarda muhalefet partileri içinden de destek almayı istiyor. Kendi partisi içindeki AB yanlısı milletvekillerinin bazı oylamalarda hükümet politikasına karşı hareket etmesinde endişe eden İngiliz lider, böyle durumlarda ana muhalefet partisindeki AB karşıtlarının desteğini almak için ılımlı mesajlar vermeye dikkat ediyor.

Seçim "kabus"a dönmüştü

Theresa May, erken seçim kararı alırken gerekçesini 19 Haziran'da başlayacak Brexit müzakerelerine parlamentodaki gücünü artırarak girmek olarak açıklamıştı. Seçim kampanyasını "güçlü ve istikrarlı liderlik" sloganıyla yürüten May, anketlere göre yarışı uzun süre ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin 20 puan önünde götürmüştü.

Ancak 8 Haziran'da yapılan seçimde May'in lideri olduğu Muhafazakar Partinin milletvekili sayısı 330'dan 318'e düşerken, İşçi Partisinin milletvekili sayısı 232'den 262'ye çıkmıştı.

İngiliz basını, erken genel seçim sürecinde büyük destek verdiği Başbakan Theresa May’i sandık başarısızlığının ardından yerden yere vurmuştu.

Seçim sürecinde May'i destekleyenThe Times gazetesi seçim sonuçlarını May için "kabus" diye nitelendirerek, başbakanın küçük düştüğünü yazmıştı.

Seçimde tek başına hükümet kurmaya yetecek 326 milletvekiline erişemeyen Muhafazakar Parti lideri Theresa May, iktidarını, Kuzey İrlanda merkezli aşırı sağcı Demokratik Birlik Partisinin dışarıdan verdiği destekle azınlık hükümeti kurarak sürdürüyor.

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