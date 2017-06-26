İngiltere Başbakanı May, DUP partisiyle 'azınlık hükümeti' konusunda anlaşmaya vardı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Parlamento çoğunluğunu kaybettiği seçimlerin ardından Kuzey İrlanda Demokratik Birliği (DUP) partisiyle azınlık hükümeti konusunda anlaşmaya vardı.

Sözcü'de yer alan haberine göre; May ile DUP lideri Arlene Foster, Başbakanlık Konutu’nda anlaşma imzaladı. Ancak bu anlaşmanın içeriği henüz netleşmiş değil.

İngiltere’de Muhafazakâr Başbakan Theresa May, Brexit sürecini yönetirken elini güçlendirmek için gittiği erken seçimlerde istediği sonucu alamamış ve Parlamento çoğunluğunu kaybetmişti.

8 Haziran’da 650 sandalyeli Avam Kamarası’nda 317 vekil çıkarabilen May’in, Başbakanlık pozisyonunu korumak için dışarıdan bir partinin desteğini alması gerekiyordu. Seçim sonuçlarının netleştiği gün akla ilk gelen senaryo, May’in DUP’un desteğini almaya çalışacağı yönündeydi. Zira DUP 10 milletvekili çıkarmış ve parti yetkilileri, Muhafazakârlarla görüşmelere sıcak baktıklarını açıklamıştı.

İngiltere’de Parlamento çoğunluğunu elde etmek için 326 milletvekiline sahip olmak gerekiyor.