İngiltere Başbakanı May: Bu, ibadethanelerinin yakınında Müslümanlara karşı bir saldırıydı

İngiltere Başbakanı Theresa May, başkent Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Camisi yakınındaki araçlı saldırıyla ilgili, "Bu, ibadethanelerinin yakınında Müslümanlara karşı bir saldırıydı" dedi.

Acil kabine toplantısı sonrasında Başbakanlık konutu önünde açıklama yapan May, saat 00.20 sularında bir kişinin aracını Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Camisi'nden çıkan insanların üzerine sürdüğünü, İngiliz polisinin saldırıya bir dakika içinde müdahale ettiğini belirtti.

Başbakan May, polisin olaydan 8 dakika sonra saldırıyı "terör vakası" olarak tanımladığını ve 48 yaşındaki beyaz erkek saldırganı olay yerinde yakaladığını bildirdi.

"Bu ülkede aşırıcılığa çok fazla tolerans gösterildi"

Güvenlik güçlerinin, saldırganın tek başına hareket ettiğine inandığını vurgulayan May, şöyle konuştu:

"İngiliz polisi camilerin güvenlik ihtiyaçlarını değerlendirecek ve ihtiyaç duyulacak ek kaynaklar sağlayacak. Özellikle Müslüman toplumun tamamı için son derece önemli olan ramazanın son haftasında. Bu, ibadethanelerinin yakınında Müslümanlara karşı bir saldırıydı. Terörizmin her türlüsü, ne şekilde olursa olsun, aynı temel ortak hedefe sahip; bizi birbirimizden ayırmaya çalışıyor, son derece değerli bu ülkede paylaştığımız dayanışma ve vatandaşlık bağlarını yok etmeyi hedefliyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz."

İfade, inanç ve ibadet özgürlüğü gibi temel özgürlüklerin toplumu bir arada tuttuğunu söyleyen Başbakan May, "Bu sabah bu özgürlüklerimizi yok etme girişimiyle karşılaştık." değerlendirmesinde bulundu.

May, "İki hafta önce burada söylediğim gibi uzun yıllar bu ülkede aşırıcılığa çok fazla tolerans gösterildi. Bu İslamofobi dahil olmak üzere aşırıcılığın her türlüsü anlamına geliyor. Bu sebeple hükümetimiz aşırıcı ve nefret söylemini içeren ideolojinin kökünü kazımak için harekete geçecek." ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık'ın terörle mücadele stratejisinin gözden geçirileceğini dile getiren Başbakan May, aşırıcılıkla mücadele için yeni bir komisyon oluşturulacağını belirtti.