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BBC Türkçe

İngiltere Başbakanı May, Brexit stratejisini açıklayacak

Theresa May bugün yapacağı konuşmada, müzakerelerde varılmasını hedeflediği 12 hedefi açıklayacak, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne "kısmen" üye olmayacağını söyleyecek.

17 Ocak 2017 15:46

İngiltere Başbakanı Theresa May bugün uzun süredir merakla beklenen, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) yönelik stratejisini açıklayacak. Strateji, AB ile müzakerelerde ulaşılması amaçlanan 12 hedefi içerecek.

Theresa May konuşmasında, ülkesinin AB'ye "kısmen" üye olmayacağını söyleyecek.

Başbakanlık tarafından bir kısmı medyaya gönderilen metne göre May, İngiltere'nin AB üyesi ülkeler ile "mümkün olabildiğince" serbest bir şekilde ticaret yapmayı amaçladığını aktaracak.

May'in AB'den sert bir çıkışı öngörmesi beklenirken, İngiltere'nin ortak pazar ve serbest dolaşım dahil olmak üzere tamamen AB'den ayrılmadan yana bir tutum izlemesi öngörülüyor.

İngiltere hükümeti Brexit'in nasıl şekilleneceğini şimdiye dek açıklamadı. May daha önce sürecin Mart ayının sonunda başlatılacağını söylemişti.

May'in konuşması, başta Avrupa olmak üzere bütün dünya tarafından İngiltere'nin izleyeceği Brexit stratejisi ve AB ile nasıl ticari ilişkiler kuracağına dair ipuçları vermesi açısından merakla bekleniyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Brexit sözcüsü Keir Starmer ise İngiltere'nin gümrük birliğinde kalması ve AB'yle ülke için en iyi anlaşmanın yapılması gerektiğini vurguladı.

İngiltere'nin AB'den çıkması başkent Londra'daki çok sayıda özel sektör ve banka operasyonlarının ülke dışına taşınmasına yol açabilir.

İngiltere Başbakanı May, müzakerelerde elinin güçlü olması için şimdiye dek Brexit stratejisini açıklamamıştı.

Ancak başta Almanya ve Fransa olmak üzere AB yetkilileri uzun zamandır sürecin bir an önce başlamasını talep ediyordu.

Diğer yandan piyasalar da May'in konuşmasını merakla bekliyor.

Pazartesi günü May'in konuşmasından önce İngiliz Sterlini Amerikan Doları'na karşı üç ayın rekor düşük seviyesine geriledi.

Sterlin, yüzde 1'den fazla gerileyerek 1,20 doların altına indi. Ancak daha sonra sterlin yaklaşık yüzde 0,7 değer kazanarak 1,2128 dolar seviyelerinde işlem gördü.

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