İngiltere Başbakanı Johnson'un babasını, biri milletvekili diğeri gazeteci iki kadın cinsel tacizle suçladı

"Hiçbir şey yapmadım ve bundan utanıyorum"

"Gerçekten önemli bir adamı hatırlıyorum, o sırada Muhafazakar Parti'nin Devon/Teignbridge adayıydı, elinden geldiğince sert şekilde arkama tokat atıp 'oh, Romsey, çok güzel bir koltuğun var' dediğini hatırlıyorum."

Kadın vekil, daha sonra 2010'da kazanacağı Romsey ve Southampton North koltuğuna olası adayken başına geleni şöyle anlattı:

Tacizcinin kim olduğu sorulduğunda, “Stanley Johnson bunu bana 2005 seçimlerinden önce yaptı” yanıtını veren Nokes, "Hiçbir şey yapmadım ve bundan utanıyorum... şimdi olsa muhtemelen yapardım" diye ekledi.

"Hatırlamıyorum ama iyi şanslar"

Sky News'un iddiayla ilgili soru sorduğu Stanley Johnson, "Caroline Nokes'u hiçbir şekilde hatırlamıyorum, ama buyrun, iyi şanslar ve teşekkürler" dedi. Başbakanlık Sözcüsü, 'tek tek bireylerle ilgili tartışmalara girmediklerini, Stanley Johnson ile ilgili açıklama yapmayacaklarını' söyledi.