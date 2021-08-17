İngiltere Başbakanı Johnson, uluslararası temelde Taliban hükümetinin tanınmamasını istedi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki yeni hükümetin tanınmasının ülkelerin tek başına alacakları kararlarla değil uluslararası temelde gerçekleşeceğini söyledi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Johnson, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile telefonda Afganistan'daki durumu görüştü.

İngiliz Başbakan, Afganistan ve bölgede insani felaketi önlemek için uluslararası ortaklarla çalışma sözü verdi.

Afganistan'daki yeni hükümetin tanınmasının tek taraflı değil uluslararası temelde gerçekleşmesi gerektiğini kaydeden Johnson, Taliban hükümetinin meşruiyetinin, insan hakları ve kapsayıcılık konusunda uluslararası kabul görmüş standartları desteklemesine bağlı olacağını vurguladı.