İngiltere Başbakanı Johnson: Ukrayna’nın işgali politik, insani ve askeri felaket olur

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ortak basın toplantısı düzenledi. Johnson, “Ukrayna’nın işgali, politik, insani ve askeri felaket olur” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile ikili görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Johnson, şu ifadeleri kullandı:

“Acı bir gerçekle yüzleşmek zorundayız ki, biz burada dururken Ukrayna sınırında 100 binden fazla Rus askeri toplanıyor. Belki de hayatımızda görebileceğimiz Ukrayna’ya karşı düşmanlığın en büyük göstergesi olabilir. Şu anda konuşlanan askerlerin sayısı, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmek için gönderdiği 30 bin askeri gölgede bırakıyor ve o işgalde herkesin bildiği gibi 13 bin Ukraynalı öldürüldü. Ukrayna'nın daha fazla işgali siyasi bir felaket, insani bir felaket ve aynı zamanda askeri bir felaket olacaktır”

"İngiltere fonunu açıkladım"

Johnson, 2015’ten beri İngiltere’nin Ukrayna’ya destek verdiğini vurgulayarak, “İngiltere ve diğer ülkeler, bu olanlara nasıl karşılık verdiğimiz ve nasıl yardım ettiğimiz konusunda Ukrayna ve dünya halkı tarafından yargılanacak. 2015'ten beri İngiltere, 22 binden fazla Ukraynalı askeri personeli eğitti ve Ukrayna'ya 2,2 milyon sterlin değerinde ‘ölümcül olmayan’ askeri teçhizat sağladı. İki hafta önce, Ukrayna'nın savunmasını daha da güçlendirmek için tanksavar silahları gönderdik. Ve bugün Ukrayna'da iyi yönetim ve enerji bağımsızlığını desteklemek için 88 milyon sterlinlik İngiltere fonunu açıkladım” diye konuştu.