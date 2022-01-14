İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kraliçe Elizabeth'e özür

Başbakanlık konutu Downing Street'te salgın döneminde parti düzenlendiğine dair haberlerle beraber, Johnson üzerindeki istifa baskısı daha da arttı.

Prens Philip'in ölümü nedeniyle ulusal yas ilan edilmişti

16 Nisan 2021 akşamı başbakanlıkta 2 ayrı parti verildi. Etkinlikler, Johnson'un eski İletişim Direktörü James Slack ile bir kişisel fotoğrafçısının görevlerinden ayrılması nedeniyle yapıldı. Bu veda partilerinden birine dışarıdan bavulla içki getirildi. Gece yarısından sonra da devam eden partiler, ilerleyen saatlerde bahçede birleştirildi. Johnson'un o gece Downing Street'te değil, Londra'nın dışındaki Checkers'ta bulunan başbakanlık konutunda olduğu ileri sürüldü.

İngiltere'de o tarihte yürürlükte olan Covid-19 kısıtlamaları sosyalleşmeyi dışarıda 6 kişilik gruplarla sınırlarken, kapalı mekanlarda ise 2 metrelik sosyal mesafe kuralının uygulanması isteniyordu. Ayrıca ülke, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümü nedeniyle ulusal yas içindeydi. Kısıtlamalar nedeniyle Kraliçe, 17 Nisan'da yapılan cenaze töreninde kilisede tek başına oturmak durumunda kalmıştı. (AA)