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Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

"İngiltere, Ukrayna'ya savunma desteğinde, savaş karşıtı koalisyonda, Rus saldırganlığına yönelik yaptırımlarda liderdir"

09 Nisan 2022 17:41

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştiriyor. Johnson, ziyareti çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden Andrij Sybiha Facebook hesabından iki liderin fotoğrafını paylaşarak "baş başa görüşme" yaptıklarını ifade etti. Sybiha, "İngiltere, Ukrayna'ya savunma desteğinde, savaş karşıtı koalisyonda, Rus saldırganlığına yönelik yaptırımlarda liderdir" dedi.

Johnson'ın Kiev ziyareti daha önce kamuoyuna duyurulmamıştı.

Video Kaynak: Illia Ponomarenko
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