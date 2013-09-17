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Dünya

İngiltere Başbakanı David Cameron'a 'tavşan kulak' şakası

'British ve Irish Lions' ragbi takımını kabul eden Başbakan Cameron'a fotoğraf çekiminde oyuncu Manu Tuilagi'nin 'tavşan kulak' yapması İngiliz basınında geniş yer aldı

17 Eylül 2013 18:59


İngiliz basını "tavşan kulak" şakasını konuşuyor... Fotoğraf çekimi esnasında büyük bir cesaretle İngiltere Başbakanı David Cameron'a el şakası yapan ragbi oyuncusu Tuilagi olay için özür diledi.

ntvspor.net'te yer alan habere göre, İngiltere Başbakanı David Cameron'a ''tavşan kulak yapan'' ragbi oyuncusu, özür diledi.

Fotoğrafların yayımının ardından Cameron'a "tavşan kulak" şakası yapan oyuncu Manu Tuilagi özür diledi. Tuilagi resmi Twitter hesabından, "Lions fotoğrafında dalga geçtiğim için özür dilerim. Amacım gücendirmek değildi. Downing Street'te harika bir gün geçirdik. Başbakana bizi ağırladığı için teşekkür ederim" diye yazdı.

İngiliz basını Tuilago'nun iki yıl önce de yolcu feribotundan yüzmek için atladığını ve Ragbi Birliği'nin davranışından dolayı oyuncuyu 3 bin sterlin para cezasına çarptırdığını anımsattı.
     
"British ve Irish Lions" ragbi takımı, Avustralya'yı 2-1 yendikten sonra dün Başbakanlık "10 Numara"ya ziyarette bulunmuştu.
     
ABD Başkanı Barack Obama'ya da geçen ay Connecticut Üniversitesi Bayan Basketbol takımını Beyaz Saray'da kabulü sırasında, oyuncular "tavşan kulak" şakası yapmıştı.

 

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