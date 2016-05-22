İngiltere Başbakanı Cameron: Türkiye AB'ye 3000 yılında ancak girer

İngiltere Başbakanı David Cameron, "Türkiye’nin AB’ye girmesi uzak bir ihtimal. Bugünkü ilerleme hızıyla bunun gerçekleşme ihtimalinin belirmesi bile on yıllar alacaktır. Bugünkü ilerleme hızıyla AB’ye girmeleri, 3000 yılı civarında olur muhtemelen” dedi.

İngiliz ITV televizyonunda katıldığı programda konuşan Cameron, İngiltere’nin AB’den ayrılması için kampanya yürütenlerin İngiliz halkına "Türkiye’nin AB’ye girmesini engelleyemeyiz, o nedenle bizim çıkmamız için oy kullanın” çağrısı yaptığını ancak bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Türkiye’nin AB’ye girmesi uzak bir ihtimal" ifadesini kullanan Cameron, "Bugünkü ilerleme hızıyla bunun gerçekleşme ihtimalinin belirmesi bile on yıllar alacaktır. O aşamada bile ‘hayır’ diyebilecek durumda olacağız” diye konuştu.

İngiltere’nin de bütün diğer AB üyelerinin de herhangi bir ülkenin AB’ye girmesini veto hakkı bulunduğunu belirten Cameron, Türkiye'nin üyelik süreciyle ilgili olarak “1987’de başvurdular. Bugünkü ilerleme hızıyla AB’ye girmeleri, 3000 yılı civarında olur muhtemelen” ifadesini kullandı.

"AB'nin Türkiye'yi dışarıda tutacağını düşünmüyorum"

İngiltere'nin 23 Haziran'da yapacağı referandumda AB'den ayrılması için kampanya yürüten Silahlı Kuvvetler Bakanı Penny Mordaunt yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 8 yıl içinde AB’ye üye olacağını ve İngiltere’nin bunun önleyecek pozisyonda olmadığını söylemişti.

Sığınmacı krizinin AB üzerinde Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili baskı yarattığını savunan Mordaunt, "AB'nin Türkiye'yi dışarıda tutacağını düşünmüyorum. Bence Türkiye AB'ye girecek. Sığınmacı krizi de işleri bu yöne itiyor" demişti.

Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk gibi ülkelerin AB’ye üye olmasıyla bu ülkelerdeki suçluların İngiltere’ye akın edeceğini savunan Mordaunt, “Bu ülkelerin pek çoğunda suç oranları yüksek, çeteler ve terör hücreleri var. Yoksulluk da önemli düzeyde” ifadesini kullanmıştı.