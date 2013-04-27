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Dünya

İngiltere Başbakanı Cameron: Suriye'ye müdahaleyi Irak deneyimi engelliyor

İngiltere Başbakanı, Batılı liderlerin, Irak'a müdahale sırasında yaşananların tekrarlanması kaygısıyla, Suriye'de harekete geçemeyebileceklerini söyledi

27 Nisan 2013 00:13

İngiltere Başbakanı David Cameron, Suriye'ye uluslararası müdahaleden duyulan kaygının nedeninin, Irak savaşının tekrarlanması korkusu olduğunu söyledi.

Cameron'ın açıklamaları, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığı yolunda delillere ulaştığı açıklamasının sonrasına rastlıyor.
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Başbakan, Batılı liderlerin, Irak'a müdahale sırasında yaşananların tekrarlanması kaygısıyla, Suriye'de harekete geçemeyebileceklerini söyledi.

Ancak Cameron, istihbarat bilgileri üzerinden hareket edilmesi konusunda öğrenilmesi gereken derslerin öğrenildiğini de belirtti.

Beyaz Saray, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD istihbarat örgütlerinin, Suriye'de kimyasal silah bulunduğuna dair bazı bilgiler edindiklerini açıklamıştı.

Suriyeli yetkililer ise, bu iddiaların yalan olduğunu savundu.
İngiliz hükümeti de, ellerinde, Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığına dair sınırlı ancak giderek artan sayıda delile ulaştığını duyurdu.

BBC'nin Politika Editörü Nick Robinson'a konuşan Cameron, "Sözlerimi dikkatle seçiyorum, ancak gördüğüm şey savaş suçuna oldukça benziyor ve bizim dünyamızda, bu zamanda ve Suriye hükümeti tarafından işleniyor." dedi.

Obama, geçen yıl Aralık ayında yaptığı açıklamada, Beşar Esad'ın kimyasal silah kullanmasının "sonuçları" olacağını söylemişti.

 

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