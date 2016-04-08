İngiltere Başbakanı Cameron, Panama Belgeleri'ndeki iddiaları kabul etti!

İngiltere Başbakanı David Cameron, 2010 yılında ölen babasının vergi cenneti Panama'da Mossack Fonseca'nın müşterileri arasında olan offshore şirketinde, kendisinin ve eşi Samantha'nın hissesi olduğunu kabul etti.

Cameron bu hisseleri de başbakan olmadan kısa bir süre önce 2010 yılında yaklaşık 30.000 sterline sattıklarını söyledi.

Başbakan katıldığı ITV televizyon kanalında, babası Ian Cameron'un kurduğu Panama merkezli Blairmore şirketinin Mossack Fonseca'yla bağlantısına ilişkin soruları yanıtladı.

Cameron, 'saklayacak bir şeyi olmadığını' ve hisselerin satışından elde ettiği kâr için 'İngiltere'ye vergilerini ödediğini' söyledi.

Başbakan Cameron, "babamla ve kurduğu işle ilgili yaptıklarından gurur duyuyorum... Babama çamur atılmasına katlanamıyorum" dedi ve babasıyla, işiyle ilgili eleştirileri okuduğu "zorlu günler geçirdiğini" ifade etti.

Cameron, eleştirilerin çoğunun da Blairmore şirketinin 'vergi kaçırdığına dair çok temel yanlış kanılardan kaynaklandığını' söyledi.

Muhalif İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Başbakan Cameron'a vergi beyannamesini açıklaması çağrısında bulunmuştu.

BBC'nin elge ettiği bilgilere göre Cameron'un gelecek hafta içinde vergi beyannamelerini açıklaması bekleniyor.

Image captionDavid Cameron'un 2010 yılında ölen babası Ian Cameron, Panama'da Blairmore adlı şirketi kurdu.

Sızan belgelerde, David Cameron'un babasının kurucusu ve yöneticisi olduğu Blairmore şirketinin, vergi cenneti Panama'da birçok kişinin vergi kaçırma, kara para aklama gibi faaliyetlerine yardımcı olduğu belirtilen hukuk şirketi Mossack Fonseca'nın müşterisi olduğu ortaya çıktı.

Belgeler, Ian Cameron'un, zengin müşterilerine yatırım fonu açmaya yardım edip offshore ticaret araçlarını kullandığına işaret ediyor.

'Kâr payı üzerinden gelir vergisi ödedim'

ITV News'a konuşan Cameron, "Samantha ve benim ortak bir hesabımız vardı. Blairmore yatırım hesabında, 5000 hisseye sahiptik, onu da 2010 yılı Ocak ayında sattık. Yaklaşık 30.000 sterlin değerindeydi" dedi.

"Kâr payı üzerinden gelir vergisi ödediğini" belirten Cameron, ama geliri, sermaye kazançları vergisinin ön gördüğü seviyenin altında olmasından dolayı, bu vergiden muaf olduğunu ve ödemediğini söyledi.

Cameron, yapılan işlemlerin İngiltere vergi mevzuatına uygun olduğunu ifade etti.

Cameron, "Temettülerle ilgili gelir vergisini ödedim ancak bunun üzerinde sermaye kazancından az bir gelir vardı. Dolayısıyla sermaye kazanç vergisi ödemedim. Bu zaten İngiltere'deki vergiler için de geçerli bir kural" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Cameron daha önce ne demişti?

Cameron'un sözcüsü Pazartesi günü 'ailenin yatırım fonunda hala parası olmadığını teyit edip edemeyeceği' sorusuna "Bu özel bir mesele" yanıtını verdi.

Aynı gün bir röportajında Cameron, "Hissem, offshore şirketim, offshore fonlarım ya da bunun gibi hesaplarım yok. Ve böylece bunun, durumla ilgili çok açık bir tanımlama olduğunu düşünüyorum" dedi.

İngiltere Başbakanlığı Çarşamba günkü yazılı açıklamasında "Açıklayıcı olması açısından, Başbakan, eşi ve çocukları herhangi bir offshore yatırımdan yararlanmıyor. Başbakanın hisseleri yok. Daha önce bildirildiği üzere, Bayan Cameron babasının arazisine bağlı az sayıda hisseye sahip, bununla ilgili de vergi beyannamesi yapıyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanlığı daha sonra durumu aydınlatma amacıyla yaptığı bir diğer açıklamasında "Bayan Cameron ve çocuklarının ileride faydalanabilecekleri başka offshore hesaplar/şirketler yoktur" dedi.

Başbakan Perşembe günü ise ITV News'a şunları söyledi: "Blairmore yatırım fonunda 5000 hissemiz vardı, onu da 2010 yılı Ocak ayında sattık."

İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada David Cameron ve eşi Samantha'nın şirketlerini 1997 yılı Nisan ayında 12.497 sterline aldıkları ve 2010 yılı Ocak ayında 31.500 sterline sattıkları belirtildi.

Başbakanlık, Çarşamba günü yazılı açıklamasında Cameron, eşi ve çocuklarının offshore yatırımlardan kazanç sağlamadıklarını belirtti.

Sızdırılan Panama belgelerinde Ian Cameron'un, zengin müşterilerin yatırım fonlarını yöneten Blairmore şirketinin toplantıları için Bahamalar'a veya İsviçre'ye gittiği bildiriliyor.

Ian Cameron'un 2006 yılına kadar yöneticisi olduğu Blairmore şirketi, müşterilerini bilgilerini gizli tutabilmek için hamiline yazılı hisse senetleri kullanıyordu.

Şirketin İngiltere'de vergi ödememek için bu toplantıları özellikle offshore ticaret yapılan yerlerde düzenlediği belirtiliyor.

Oysa adını Cameron ailesinin Aberdeenshire bölgesindeki malikanesinden aldığı sanılan şirket, toplantılarını Londra'da düzenlemiş olsaydı, İngiliz şirketi olarak kabul edilip vergilendirilecekti.

Şirketin ayrıca kişilerin ismini saklamak için "hamiline hisse senetleri" kullandığı belirtiliyor.

Belgelerde Ian Cameron'ın babasının yanı sıra altı lord ile iktidardaki Muhafazakar Parti'nin üç eski milletvekilinin isminin de bulunuyor.