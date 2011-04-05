-İNGİLTERE BAŞBAKANI CAMERON PAKİSTAN'DA ISLAMABAD (A.A) - 05.04.2011 - İngiltere Başbakanı David Cameron, "İngiliz-Pakistan ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmak" amacıyla Pakistan'a geldi. Cameron'ı taşıyan uçağın, başkent İslamabad'a yakın olan Rawalpindi kentindeki Şaklala askeri üsse indiği belirtildi. Cameron gelişinde yaptığı açıklamada, "Bugün, İngiltere-Pakistan ilişkilerinde yeni bir gün olsun, geçmişteki yanlış anlamaları bir kenara itip, birlikte geleceğe bakalım" dedi. Geçen Temmuz ayında Hindistan'a yaptığı ziyaret sırasında, Cameron, radikal dinci terör gruplarının Pakistan'da barındığı yönünde eleştirilerde bulunmuştu.