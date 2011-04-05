T24 LogoT24 Logo
Dünya

İNGİLTERE BAŞBAKANI CAMERON PAKİSTAN'DA ISLAMABAD (A.A)

05 Nisan 2011 11:10

-İNGİLTERE BAŞBAKANI CAMERON PAKİSTAN'DA ISLAMABAD (A.A) - 05.04.2011 - İngiltere Başbakanı David Cameron, "İngiliz-Pakistan ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmak" amacıyla Pakistan'a geldi. Cameron'ı taşıyan uçağın, başkent İslamabad'a yakın olan Rawalpindi kentindeki Şaklala askeri üsse indiği belirtildi. Cameron gelişinde yaptığı açıklamada, "Bugün, İngiltere-Pakistan ilişkilerinde yeni bir gün olsun, geçmişteki yanlış anlamaları bir kenara itip, birlikte geleceğe bakalım" dedi. Geçen Temmuz ayında Hindistan'a yaptığı ziyaret sırasında, Cameron, radikal dinci terör gruplarının Pakistan'da barındığı yönünde eleştirilerde bulunmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24