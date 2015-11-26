İngiltere Başbakanı Cameron: IŞİD'e karşı ÖSO ve Kürtlere destek olmalıyız

İngiltere Başbakanı David Cameron, IŞİD'e karşı Özgür Suriye Ordusu ve Kürtlere destek olunması gerektiğini söyledi.

Radikal’de yer alan habere göre, İngiltere Başbakanı David Cameron, IŞİD'e karşı Suriye'de hava operasyonlarına başlanması gerektiğini söylerken, Suriye'deki Kürt güçlerinin, Özgür Suriye Ordusu'nun ve muhalif Arap güçlerinin karada IŞİD'e karşı yürüttükleri harekatlara destek verilebileceğini söyledi.

Parlamentoda konuşan Cameron, Kürt güçleri ve ÖSO için "Bu gruplar Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan kara birlikleri. Biz de desteğimiz vermeliyiz" dedi. IŞİD'e karşı Suriye'de başlatılacak olan hava operasyonlarının İngiltere'nin ulusal çıkarlarıyla örtüştüğünü söyleyen Cameron, "Ulusal güvenliğimizi sadece müttefiklerimizin sağlamasını bekleyemeyiz" diye konuştu.

İngiltere Irak'ta ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon operasyonlarına katılıyor ve IŞİD mevzilerini bombalıyor. Ancak Suriye'deki operasyonlarda İngiltere'nin katılımı yok.

'IŞİD İngiltere için tehdit'

Milletvekillerine seslenen Cameron, İngiltere'nin halihazırda IŞİD'in hedeflediği ülkeler listesinin üst sıralarında olduğunu söylerken, Hava Kuvvetleri'nin Suriye'de operasyonlara başlamasıyla IŞİD'in İngiltere'yi hedefleyeceği fikrinin bir yanılgı olduğunu ifade etti.

"Harekete geçmediğimiz her gün IŞİD daha da güçlenip yeni saldırıları planlıyor" diyen Cameron, İngiltere'nin Suriye'deki koalisyon hava operasyonlarına katılmaması halinde Irak'ta örgüte karşı kazanılan başarıların da boşa gideceği uyarısını yaptı. Cameron, Suriye'deki askeri sürecin siyasi süreçle de desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın iktidarda olmadığı bir Suriye yönetimi için demokratik sürecin önünün açılması gerektiğini belirtti.

Libya örneğini de hatırlatan Cameron, "Suriye'de diktatörlüğün çökmesinin ardından Libya'da olduğu gibi devlet yapısının ortadan kaybolmasına izin vermemek için uluslararası bir çaba sarf edilmeli" diye konuştu.