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Dünya

İNGİLTERE BAŞBAKANI CAMERON AFGANİSTAN'DA KABİL (A.A)

05 Temmuz 2011 16:06

-İNGİLTERE BAŞBAKANI CAMERON AFGANİSTAN'DA KABİL (A.A) - 05.07.2011 - İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiliz askerleri Afganistan'dan çekilecek olmasına rağmen bu ülkeye maddi yardımı artırma sözü verdi. Afganistan'a dün beklenmedik bir ziyarette bulunan Cameron, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki 9500 İngiliz askerinin 500 kadarının gelecek yıl ülkeden ayrılacağını ve tüm yabancı muharip birliklerin 2014'te çekilme takvimine bağlı olduklarını söyledi. Afganistan'a geçici misyonla konuşlandırılan 450 takviye askerin de şubat ayına kadar çekileceğini ifade eden Cameron, Afganistan'la sürdürülebilir ortaklık sözü vererek, bu ülkeye yardımı artırmayı taahhüt etti.

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