İngiltere Başbakanı: Brexit Avrupa'da savaş riskini artırır

İngiltere’nin AB üyeliğinde kalıp kalmayacağının oylanacağı 23 Haziran referandumu öncesinde Birlik’te kalmaktan yana olan Başbakan David Cameron, ayrılık halinde Avrupa kıtasında savaş riskinin artacağı uyarısında bulundu. Britanya'nın İngilizce adı "Britain" ile "çıkış" sözcüğünün İngilizce birleşiminden türetilen 'Brexit' İngiltere'nin Avrupa Birliğinden çıkışına ilişkin kısaltma olarak kullanılmakta. Son YouGov anketine göre de ‘kalma’ yanlıları yüzde 42, ‘ayrılma’ yanlıları yüzde 40 seviyesinde.

Hürriyet'te yer alan habere göre,Birleşik Krallık 23 Haziran’da Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılığının oylanacağı referandum tarihi yaklaşırken, konu ile ilgili ülke siyaseti de giderek ısınıyor.

AB’de kalma yanlısı olan iktidardaki Muhafazakâr Parti’li Başbakan David Cameron dün yaptığı konuşmada, ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının “Avrupa’daki barışa tehdit oluşturabileceğini” söyledi.

Cameron yaptığı konuşmada, AB’nin ülkelerin barış ve uzlaşı içerisinde olmasını sağladığını belirterek Birlik’ten ayrılmanın risk almaya değer olmadığını ifade etti. AB’nin “on yıllar boyunca birbirini boğazlayan ülkeleri bir araya getirdiğini” kaydeden Cameron, Avrupa’nın son yıllardaki barış ve istikrar içerisindeki durumunun “garantisinin olmadığını” dile getirdi.

Tarihten örnekler verdi

“Kıtamızdaki barış ve istikrarın garantisi var mı? Risk almaya değer mi? Garantisi olduğu öngörüsünde bulunmamak lazım.

İngiltere’nin AB’den ayrılması Avrupa’daki barışa tehdit oluşturabilir” diyen Cameron, İngiltere’nin AB’den soyutlanmasının doğru olmayacağını, bunun İngiltere’ye faydasının dokunmayacağını belirtti.

Konuşmasında tarihten örnekler de veren Cameron, Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı 1914,Fransa’nın Nazi Almanya’sının işgali altına girdiği 1940, İngiltere’yi işgale giden İspanya donanmasının yenildiği 1588, Soğuk Savaş’ın bittiği 1989, Fransa’nın yenildiği 1704’teki Blenheim ile 1815’teki Waterloo savaşlarının tarihlerini andı.

Cameron, “Gerçek şu ki, komşuda olan Britanya’yı ilgilendirir. Bu, 1914’te, 1940’ta ve 1989’da doğruydu. Ya da 1588, 1704 ve 1815’i de ekleyebilirsiniz… Ve eğer Avrupa’da işleri ters giderse, sonuçlardan etkilenmeyebileceğimiz gibi davranmayalım” dedi.

"Barış garanti değil"

“Brexit”in en büyük destekçilerinden eski Londra Belediye Başkanı Boris Johnson AB’nin barışın garantisi olmadığını savunarak, “Üçüncü Dünya Savaşı çıkmaz” dedi.

‘Brexit' nedir?

Bu kelime Britanya’nın İngilizce adı “Britain” ile “çıkış” sözcüğünün İngilizcesi olan “exit”ten türetildi. Birleşik Krallık 1 Ocak 1973’te o dönem adı Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) olan bugünkü AB’nin öncülü topluluğa dahil olmuştu.

Ülkede 1975’te yapılan referandumda yüzde 65 katılımla seçmenlerin yüzde 67’si topluluk içinde yer alma yönünde tercih belirtmişti.

Başbakan Cameron, ocak 2013’te 2015 genel seçimlerini kazanması halinde 2017’den önce konuyla ilgili referandum yapılacağını söylemişti. Birleşik Krallık, Euro Bölgesi üyesi olmadığı için para birimi sterlini kullanıyor.

İngiltere’de kamuoyu araştırma şirketi YouGov tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre Avrupa Birliği’nde kalmaya destek verenlerin oranı yüzde 42, birlikten ayrılmak isteyenlerin oranı ise yüzde 40 civarında. İngiliz Times gazetesinde yer alan bir habere göre 23 Haziran’da gerçekleştirilecek referandum oylaması öncesinde hangi yönde oy kullanacağını bilmeyenler ve kararsızların oranı yüzde 18 seviyesinde bulunuyor. Muhafazakâr Parti ile İşçi Partisi liderlikleri AB’den yana ancak tabanlarında bütünlük yok.