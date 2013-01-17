İngiltere Başbakanı AB ile ilişkilerini yeniden düzenlemek istiyor

İngiltere Başbakanı David Cameron, yarın Hollanda'da, ülkesinin AB ile ilişkileri konusunda "kritik" bir konuşma yapmaya hazırlanıyor.

Cameron'ın, yarınki konuşmasıyla ülkesinin AB ile ilişkilerini yeniden düzenlemek istediğini açıklaması bekleniyor.

Lideri olduğu Muhafazakar Parti içindeki AB'ye şüpheyle bakan üyeler tarafından uzun süredir baskı altında olan ve AB'ye fazla taviz vermekle eleştirilen David Cameron'ın, 2015'te yapılacak bir sonraki genel seçimi kazanması halinde ülkesinde AB üyeliğiyle ilgili referanduma gidileceğini söylemesi öngörülüyor.

İngiltere 'deki koalisyon hükümetinin büyük ortağı Muhafazakar Parti, yasal haklar, adalet sistemi gibi konularda Brüksel'deki yetkiyi azaltmak istiyor.

David Cameron, İngiltere'nin AB'de kalması gerektiğini söylüyor ancak ülkesinin çıkarlarının, Brüksel'in çıkarlarından önde geldiği de savunuyor.

Cameron'ın referanduma gidilmesi planına başta koalisyon ortağı Liberal Demokrat Parti olmak üzere, çok sayıda siyasetçi karşı çıkıyor. Başbakan Yardımcısı ve Liberal Demokrat Parti lideri Nick Clegg, referandum önerisinin belirsizliğe ve ülkenin ekonomik büyümesiyle ilgili gereksiz bir rahatlamaya neden olacağını belirtiyor.

İngiltere'nin müttefiki ABD de İngiltere'nin AB'den ayrılmasının olumsuz sonuçlar doğuracağını bildiriyor.

Avro Bölgesi'nde olmamasına karşın, Avrupa'daki ekonomik krizden doğrudan etkilenen İngiltere, 1973 yılından bu yana birliğe üyeliğini sürdürüyor.