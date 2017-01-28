İngiltere Başbakanı: 15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıktınız, şimdi bunu korumanız çok önemli

İngiltere Başbakanı Theresa May, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. May ve Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında işbirliğ vurgusu yaptı. May ise "15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıktınız, şimdi bunu korumanız çok önemli" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Tüm bölgesel sorunları, terörle mücadele konusunu ele alma fırsatı bulduk. Ve siyasi noktada zaten Türkiye-İngiltere bu noktada müşterek hareket etme kabiliyetine sahip iki ülke. Askeri noktada iki NATO ülkesi olarak sürekli dayanışma halindeyiz. Ve bundan sonraki süreçte de neler yapabileceğimiz,, bunun yanında savunma sanayinde ne gibi müşterek adımlar atabileceğimizi görüşme fırsatı bulduk. Sayın Başbakan ile yapacakları görüşmede bu konuyu çok daha farklı bir platforma da taşıyacaklar. Bundan sonraki süreç iki ülke arasında çok daha farklı bir konuma gelecektir.

Ekonomik alanda da 15.2 milyar dolar seviyesine çıkan ticaret hacmimizi 20 milyar dolara çıkarma hedefi belirledik. Tabii aramızdaki stratejik ortaklığın bundan sonraki süreçte gelişerek devamı ve her iki ülke arasında aksamadan her yıl ne yaptık ne yapacağız diye gerek bakanlar, gerek başbakanlar seviyesinde sürdürülmesinde mutabık kaldık. Bir diğer önemli adım da Türkiye ve İngiltere arasında enerji alanlarında işbirliği yapılması. Bir Türk firmasının İngiltere'de gerçekten önemli bir ihaleyi kazanması, bu da önemli bir gelişme. Türk firmalarının ingiltere piyasasına girmiş olması sevindirici. Ben sayın Başbakan'da bu azmi, bu kararlılığı da gördüm. Bölgede Suriye-Irak konusu İngiltere için de önem arz ediyor. Uluslararası koalisyonu konuştuk. Bundan sonraki süreçte çok farklı bir zemine oturtalım dedik. Astana görüşmelerini aramızda değerlendirdik. Cenevre sürecini de konuştuk. Somali ve Kıbrıs meseleleri de gündemimizdeydi. Malum üç garantör var. Ne gibi adımlar atabiliriz diye görüştük. Sürekli olarak gerek istihbarat teşkilatlarımızın, gerek savunma teşkilatlarımızın yapacağı görüşmelerle bu sürecin hızlanacağını düşünüyorum."

"Son derece fadalı görüşmeler oldu. Türkiye en eski dostlarımızdan biri gelecekte de yapabileceğimiz çok sayıda şey var. 15 Temmuz'da tabii demokrasimize sahip çıktınız, demokrasiyi şimdi de sürdürülmesi, hukukun üstünlüğüne sahip çıkılması çok çok önemli, hükümet de bunun sözünü verdi. Kıbrıs konusunda tabii ki bir çözüm bulunmasını arzuluyoruz. Suriye'de DAEŞ'a karşı bir mücadelemiz söz konusu, bu konuda başarı elde etmek istiyoruz. Çok farklı konuları bugün ele aldık. Belki de tüm bunların altında önemli nokta şu oldu. Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkilerini ileri taşımalıdır. "

May Ankara'da

Esenboğa Havalimanı'na saat 11.05'te inen İngiltere Başbakanı, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Arslanlı Yol'dan yürüyen May'e İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ve diğer yetkililer eşlik etti.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan May, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Modern Türkiye'nin kurucusunu anmak için bu özel yeri ziyaret etmek büyük bir onur. Atatürk'ün 'Yurtta sulh dünyada sulh' vizyonunu yerine getirmek için hep beraber çabalarımızı tazeleyelim." satırlarını yazdı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

May, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi. Erdoğan, İngiltere Başbakanı May'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başbakan Binalı Yıldırım tarafından da Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılanacak May, düzenlenecek ortak basın toplantısının ardından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

Theresa May, dün Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşen ilk yabancı lider olmuştu.

Ana gündem ticaret ve güvenlik

May'in Ziyaretinin ana gündeminin ticaret ve güvenlik olması bekleniyor. İngiltere Başbakanı'nın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği'nden çıkışı (Brexit) ardından Türkiye ile imzalaması beklenen yeni ticaret anlaşması, masadaki konulardan biri olacak.

May'in sözcüsü Türkiye ile İngiltere arasında yeni bir stratejik güvenlik anlaşmasının da görüşüleceğini belirtti. Kıbrıs'ın da liderler arasında konuşulacak konulardan biri olması bekleniyor.