İngiltere Assange'ı İsveç'e iade edecek

T24 -



İngiliz Woolwich Ceza Mahkemesi, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın İsveç'e iadesine karar verdi.





İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneydoğusundaki Woolwich Ceza Mahkemesinde görülen davadan, "İsveç'e iade" kararı çıktı. Assange'ı avukatı Geoffery Robertson'ın, İsveç tarafını ise avukat Clare Montgomery'nin temsil ettiği mahkemenin kararını, yargıç Howard Riddle açıkladı.

Riddle, kararı okuduğu duruşmada, çoğu İsveçli emekli savcı ve avukat olan Assange'ın tanıklarından biri olan İsveçli avukat Bjorn Hurtig ifadesini "inandırıcı bulmadığını", ayrıca Assange'ın İsveç'e ifade vermeye çağrıldığında bu ülkeye gitmediğini söyledi.





Yargıç ayrıca, Assange'ın İsveç'e iadesi durumunda "adil bir yargılanmaya" tabi tutulmayacağı iddiasını kabul etmedi ve Assange'ın İsveç'e iadesine hükmetti.





Julian Assange'ın, mahkemenin kararını yedi gün içinde temyize götürme hakkı bulunuyor.

Assange, İsveç'e iade edilmesi durumunda ABD'ye gönderilmesi ihtimalinden korkuyor ve İsveç'teki yargı sürecinin adil olamayacağını savunuyor. Dolayısıyla bu ay başında üç gün süren iade davasında Assange'ın avukatı müvekkilinin İsveç'e iadesi durumunda, bu ülkede tecavüz davalarının kamuoyuna kapalı yapıldığı gerekçesiyle, "adil yargılanamayacağını" savunmuştu.

İsveç, Assange'ı geçen yıl iki kadına tecavüz etmekle suçluyor ve iadesini talep ediyordu. Assange iddiaları reddederken, avukatları ve destekçileri İsveç'in suçlamalarının "siyasi" olduğunu ve Wikileaks'in ABD'nin gizli belgelerini yayımlamasından ayrı düşünülemeyeceğini savunuyor.

39 yaşındaki Avustralya vatandaşı Assange, geçen yıl Aralık ayında, İsveç'in Avrupa genelinde tutuklama emri çıkarmasıyla Londra'da gözaltına alınmış ve dokuz gün gözaltında tutulduktan sonra kefaletle şartlı tahliye edilmişti.







Stephens: Kararı temyize götüreceğiz





Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın avukatı Mark Stephens, İngiliz Woolwich Ceza Mahkemesinin kararını temyize götüreceklerini söyleyerek, "Bu konunun bu ülkede çözülmesi için hala umutluyuz. Temyiz fırsatımız konusunda hala çok iyimseriz" dedi.





İngiliz Woolwich Ceza Mahkemesi bugün, Assange'ın İsveç'e iadesine karar verdi. Temyiz duruşmasının Londra'daki Yüksek Mahkeme'de yapılması bekleniyor.





Olası bir temyiz duruşmasına kadar Assange'ın tahliye koşullarının değiştirilip değiştirilmeyeceği ve bundan sonraki süreçle ilgili detaylar İngiliz mahkemesinde görüşülmeye devam ediliyor.

Davaya bakan yargıç Howard Riddle bugün, Assange'ın avukatının savunduğu "müvekkili İsveç'e iade edilirse adil yargılanamayacağı ve buradan ABD'ye gönderilebileceği" iddialarını reddetti. Riddle, İsveç'te adil bir yargılanma süreci olacağına inandığını ve Assange'ın İsveç'e iadesi durumunda, buradan ABD'ye gönderilmesi talep edilirse, bunun İngiliz İçişleri Bakanının izni olmadan yapılamayacağını söyledi.





İngiliz basını, Assange'ın İsveç'e iadesinin önlenmesi için avukatlarının kararı temyiz mahkemelerine, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıyabileceğini aktarıyor.







İncelenmeden verilmiş bir karardır





Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, İngiliz mahkemesinin hakkındaki İsveç'e iade kararının, "yeterince incelenmeden verilmiş bir karar olduğunu" savundu.





İngiliz Woolwich Ceza Mahkemesinin bugün Assange'ın İsveç'e iade edilmesi kararının ardından Wikileaks'in kurucusu mahkemenin önünde bir açıklama yaptı.





Mahkemeyi ve yargıcı davayı yeterince incelemeden karar vermekle eleştiren Assange, "Böyle bir karar durumunda temyize gideceğimizi ve gitmemiz gerektiğini her zaman biliyorduk" dedi.

Avrupa genelinde çıkarılan tutuklama emri sisteminin incelenmesi ve denetlenmesi gerektiğini söyleyen Assange, "Her gün üç kişi, yeterince incelenmemiş süreçlerle İngiltere'den Avrupa'nın diğer ülkelerine iade ediliyor. Avrupa'da hukuk sistemlerinin incelenip, denetlenebileceği bir yapıya ihtiyacımız var. Birini İngiltere'den, konuştuğu dilden, destekçilerinden ve akrabalarından alarak, dilini bilmediği ve yasal sistemini anlamadığı yabancı bir ülkeye göndermek çok vahim bir konudur" diye konuştu.





Assange konuşmasında ABD'nin hakkındaki "casusluk" iddialarını da hatırlatarak, bazı basın yayın kuruluşlarında çıkanın aksine, CIA veya Pentagon'un İsveç'in kendisine yöneltilen suçlamalarla ilişkili olduğunu hiçbir zaman söylemediğini kaydetti.





İsveç'in hukuk sisteminde bazı sorunlar olduğunu ve İsveçlilerin de bunu bildiğini savunan Assange, bu sistemin reforma ihtiyacı olduğunu söyledi. Assange, İsveç'in hukuk sistemindeki ihlallerin farkında olan kişileri ve İsveç basınını öne çıkarak, konuşmaya çağırdı.





Assange, kendisiyle ilgili bundan sonra yapılacak temyiz duruşmalarının, "özellikle Avrupa genelinde tutuklama emri kararlarındaki ve İsveç'in hukuk sistemindeki ihlallere ışık tutmasını umduğunu" ifade etti. Julian Assange'la ilgili iade kararına ilişkin temyiz duruşmasının tarihi henüz belirsiz ancak, Wikileaks'in kurucusu hakkındaki şartlı tahliye koşulları devam ediyor.



