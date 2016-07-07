İngiltere artık en büyük 5. ekonomi değil

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) referandumunda ülkenin AB'den ayrılması yönünde (Brexit) karar çıkmasından bu yana Sterlin'de yaşanan düşüş, İngiltere ekonomisini dünya sıralamasında geriye düşürdü.

Reuters haber ajansı, Sterlin/Euro paritesinin 1,17 seviyesine kadar gerileyip 2013'ten bu yanaki en düşük düzeylere inmesiyle birlikte İngiltere milli gelirinin Fransa'nın gerisine düştüğünü yazdı.

İngiltere'nin 2015'teki milli geliri 1 trilyon 864 milyar sterlin düzeyindeydi.

Bugünkü Sterlin/Euro paritesiyle ülkenin 2015 milli geliri 2 trilyon 172 milyar euroya denk geliyor.

Fransa'nın 2015 milli geliri ise 2 trilyon 182 milyar euro.

Nüfusları ve ekonomik büyüklükleri birbirlerine yakın olan Fransa ve İngiltere, dünya sıralamasında daha önce de yer değiştirmişlerdi.

2008'deki küresel krizin ardından Fransa'nın gerisine düşen İngiltere, 2014'te tekrar dünyanın en büyük 5. ekonomisi ünvanını almıştı.