T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İngiltere Ankara Büyükelçisi Chilcott: Türk vatandaşları 3 yıllık ticari vizeyi oturma iznine çeviremez

Chilcott, İngiltere'de Ankara Anlaşması'yla ilgili olarak alınan bir mahkeme kararına ilişkin açıklama yaptı

21 Mart 2018 11:34

İngiltere’nin Ankara anlaşması kapsamında Türk vatandaşlara verilen oturma iznini kaldırması kararına yönelik olarak Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott,  “Türk vatandaşları 3 yıllık ticari vizeyi oturma iznine çeviremez. 16 Mart öncesi başvurular etkilenmez.” dedi

Habertürk'ün haberine göre, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, İngiltere’de Ankara Anlaşması’yla ilgili olarak alınan bir mahkeme kararına ilişkin açıklama yaptı. “Avrupa Topluluğu İşbirliği Anlaşması ya da bilinen adıyla Ankara Anlaşması, geçerliliğini korumaya devam etmektedir. Türk iş insanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, bu anlaşma altında Birleşik Krallık’ta yaşamak üzere başvuru yapmaya devam edebilirler. Birleşik Krallık’ta bir iş kurmayla bağlantılı talepleri karşıladıkları sürece, bunu 3 yıllık bir süre içinde yapabilirler" ifadesini kullandı.

"Birleşik Krallık hükümetinin değil, mahkemenin verdiği karar, Ankara Anlaşması’ndaki hususları netleştirmektedir" diyen Chilcot,  "Mahkeme, Türk vatandaşların, 3 yıllık ticari vizeyi Birleşik Krallık’ta istedikleri süre kadar kalma iznine çevirmesinin, anlaşma şartlarında yer almadığına karar vermiştir. Bu karar 16 Mart’ta yürürlüğe girdi ve bu tarihten önceki başvuruları etkilemeyecektir. Bu kararın Birleşik Krallık’ın AB’den çıkışıyla yani Brexit ile ilgisi yoktur. Bu sadece anlaşmanın mevcut haliyle doğru şekilde yorumlanması gerektiğini açıklayan bir mahkeme kararından kaynaklanan teknik bir değişikliktir. Türk iş insanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, bu anlaşma altında Birleşik Krallık’ta iş kurmak ve yaşamak üzere tek seferde 3 yıla kadar başvuru yapmaya devam edebilir" açıklamasında bulundu. 

ETİKETLER

İngiltereAnkara AnlaşmasıChillottBüyükleçioturum izni

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24