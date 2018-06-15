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Dünya

İngiltere, Ankara Anlaşması'nda değişikliğe gitti

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına süresiz oturum verilmesi uygulamasına, yeni vize kategorisiyle yeniden başladı

15 Haziran 2018 23:11

İngiltere İçişleri Bakanlığı, İngiltere 'de kendi işini kuracak veya  çalışacak Türk vatandaşlarına yönelik yeni bir düzenlemeye gitti.

Bugün yayımlanan düzenleme ile Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa  Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türk vatandaşları,  İngiltere 'de 5 yıl kesintisiz yaşadıktan ve çalıştıktan sonra süresiz oturum için  başvurabilecek. Türk vatandaşları daha önceki uygulamada 4 yılın sonunda süresiz  oturum için başvurabiliyordu. Bakanlık, mart ayında bir mahkemenin aldığı kararın ardından süresiz  oturum izin işlemlerini askıya almış, kendi işini kuran Türk vatandaşlarına  süresiz oturum hakkı tanıyan yeni bir vize kategorisi oluşturulacağını  açıklamıştı.

Türkiye, 1959'da Avrupa Birliği'nin o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik  Topluluğu'na başvurmuş, 1963'te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde  hizmet verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması  imzalanmıştı. İngiltere 'de Türkler bu anlaşma kapsamında 1 yıl oturum izni aldıktan  sonra 3 yıl uzatma alıyor ve sonrasındasüresiz oturum için  başvurabiliyorlardı.

 

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