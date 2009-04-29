T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere Afganistan’a takviye asker gönderiyor

29 Nisan 2009 19:30


İngiltere Başbakanı Gordon Brown, Afganistan’a Ağustos ayındaki seçimler için güvenliğin artırılması amacıyla geçici olarak 700 asker gönderileceğini bildirdi. Gordon Brown, parlamentoda yaptığı konuşmada, İngiltere’nin Afganistan’daki askerlerinin sayısını 8 bin 300’den 9 bine çıkaracağını kaydetti.
Afganistan’daki askerlerin sayısını kalıcı olarak artırmadıklarını belirten Brown, askerlerin sayısını kasım ayına kadar da eski düzeyine çekeceklerini söyledi.
Brown, Afganistan’daki askerlerinin sayısını artırmanın, Afganistan ile Pakistan sınır bölgelerinin güvenliğinin sağlanmasının zorunluluğu konusundaki tutumlarının da bir parçası olduğunu ifade etti. Afganistan’da Ağustos ayında devlet başkanlığı seçimleri yapılacak.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24