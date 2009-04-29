İngiltere Afganistan’a takviye asker gönderiyor



İngiltere Başbakanı Gordon Brown, Afganistan’a Ağustos ayındaki seçimler için güvenliğin artırılması amacıyla geçici olarak 700 asker gönderileceğini bildirdi. Gordon Brown, parlamentoda yaptığı konuşmada, İngiltere’nin Afganistan’daki askerlerinin sayısını 8 bin 300’den 9 bine çıkaracağını kaydetti.

Afganistan’daki askerlerin sayısını kalıcı olarak artırmadıklarını belirten Brown, askerlerin sayısını kasım ayına kadar da eski düzeyine çekeceklerini söyledi.

Brown, Afganistan’daki askerlerinin sayısını artırmanın, Afganistan ile Pakistan sınır bölgelerinin güvenliğinin sağlanmasının zorunluluğu konusundaki tutumlarının da bir parçası olduğunu ifade etti. Afganistan’da Ağustos ayında devlet başkanlığı seçimleri yapılacak.





