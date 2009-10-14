İngiltere Afganistan'a 500 asker daha gönderiyor

Britanya Başbakanı Gordon Brown, bazı temel koşullar karşılanırsa ülkesinin Afganistan'a 500 asker daha göndereceğini açıkladı.



Britanya parlamentosunda milletvekillerine seslenen Brown, Afganistan'a desteğin ve yardımın devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yeni bir İngiliz askeri kuvveti gönderilmesi konusunda prensipte anlaşılmıştır" dedi. Ancak ülkesinin Afganistan'daki asker sayısını artırmasının bazı temel koşullara bağlı olduğunu belirtti.



Başbakan Brown bu koşulları, gerekli teçhizatın İngiliz askeri birliklerine sağlanması, daha fazla Afgan askeri birliğinin eğitilmesi ve NATO müttefiki diğer ülkelerin de Afganistan'daki birliklerinin sayısını artırması olarak sıraladı.



Konuşmasında "Daha güvenli bir Afganistan ve daha güvenli bir Pakistan, daha güvenli bir Britanya demek" diyen Brown, Afganistan'a daha fazla asker gönderme kararının ülkesinin askeri, dışişleri yetkilileri ve ABD ile yapılan istişareler sonucu alındığını kaydetti.



ASKER SAYISI İÇ SİYASETİN DE KONUSU



Britanya'nın, Afganistan'da 9 bin askeri bulunuyor. Bu sayı alınan kararla 9.500'e çıkacak. Britanya, ABD'den sonra Afganistan'da en fazla askeri olan ikinci ülke konumunda bulunuyor.



Afganistan'da ABD öncülüğündeki güçlerin 2001'de Taliban rejimini devirmesinden bu yana bu ülkede görev yapan İngiliz askerlerinden 221'i hayatını kaybetti.



Afganistan'daki İngiliz askeri birliklerinin sayısı, son dönemde ülkenin iç politikasının gündeminde yer alan konuların başında geliyor. Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti'nin lideri David Cameron, Afgan askerlerinin eğitimi için ülkeye daha fazla asker gönderilmesini destekliyor.

Liberal Demokratlar ise, Afganistan'a yeni askeri birlikler göndermek yerine "yeni bir stratejiye ihtiyaç olduğunu" savunuyor.



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