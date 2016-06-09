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Dünya

İngiltere Adalet Bakanı: Türkiye'ye vize serbestisi ciddi risk

Adalet Bakanı Michael Gove, Türkiye'de temel demokratik özgürlüklerin erozyona uğradığını söyledi

09 Haziran 2016 03:15

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması yönünde kampanya yürüten Adalet Bakanı Michael Gove, Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi'nde vizesiz dolaşım serbestisi verilmesinin ciddi risk olacağını ileri sürdü.

Avrupa Birliği ve Türkiye'nin üzerinde anlaştığı göçmen planını eleştiren Gove, "Türkiye'de temel demokratik özgürlükler erezyona uğrarken AB'nin Türkiye'ye taviz vermektense bu uygulamalara karşı duruş sergilemesi gerekir" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Gove güvenlik vurgusu da yaparak, "Karşı karşıya olduğumuz terör tehdidi her geçen gün büyürken, 77 milyon Türk vatandaşına vizesiz seyahat imkanını tanıyıp Irak, İran ve Suriye'den Manş Denizi'ne kadar uzanan bir alanda sınır kontrollerini ortadan kaldırmanın güvenliğimiz açısından ne derece olumlu bir adım olacağını görmek zor" diye konuştu.

Gove ayrıca Türkiye'ye vize serbestisi verilmesinin radikal örgütlere de yanlış bir mesaj vereceğini savundu ve "Batı'nın İslamcı bir hükümeti memnun etmek adına sınırlarını açtığını düşünecekler" dedi.

 

"Türkiye'nin demokrasi yolundaki gelişimi Erdoğan yönetiminde geriye gidiyor"

 

Türkiye'nin demokrasi yolundaki gelişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde geriye gittiğini ifade eden Gove, İngiltere Başbakanı David Cameron'u da eleştirerek, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci konusunda kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığını söyledi.

Cameron, yaptığı konuşmalarda müzakerelerin mevcut hızla ilerlemesi durumunda Türkiye'nin ancak 3000 yılında AB üyesi olabileceğini söylemişti.
Ancak Gove, İngiltere hükümetinin resmi politikasının Türkiye'nin AB üyeliğini desteklemek olduğunu hatırlattı.

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